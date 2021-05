La televisión más vendida en Mediamarkt es de Xiaomi y está a un precio sorprendente

Aunque la televisión ya no tiene el mismo peso, no falta una en los hogares españoles. Es un elemento indispensable. La televisión en abierto ya no forma parte de nuestras vidas, pero las plataformas en streaming ocupan un gran poder. El mercado de las televisiones se ha vuelto cada vez más competitivo. Por este motivo, y con la llegada de nuevas marcas, hacerse con este producto está al alcance de muchos bolsillos. Eso sí, ahora se premia mucho las prestaciones del mismo.

Mediamarkt cuenta con una amplia colección. Sin embargo, hay una televisión que reina entre sus top venta de estas últimas semanas. Se trata de la nueva televisión LED de 55 pulgadas, el tamaño más demandado por los clientes, de la firma Xiaomi. Con UHD 4K, Quad Core, Bluetooth, Android TV, PatchWall, Google Assistant y Chromecast.

Ahora mismo a un precio de 549 euros, aunque si lo prefieres la puedes comprar en Amazon desde 470,59 euros.

Así es la nueva Xiaomi que arrasa en Mediamarkt

La TV LED 55″ Xiaomi Mi TV 4S está pensada para que la exprimas al máximo. Con alta conectividad, preparada para contenidos Ultra HD y sonido Dolby Audio. Con Xiaomi descubrirás las ventajas de tecnología superior. Esta televisión cuenta con un panel de 55 pulgadas de resolución Ultra HD 4K (3840 x 2160). Además, gracias a su procesador Quad Core (1.2 GHz) y a su memoria RAM de 2 GB DDR tendrás un análisis constante de cada fotograma para mejorar cada imagen.

Con el sistema operativo Android TV, el más fácil, más rápido y más seguro, disfrutarás de contenidos para toda la familia. Déjate transportar con calidades que te harán vivir experiencias realistas con lo mejor de la calidad de imágenes. Y todo esto contando con un total de 8 GB de capacidad eMMC. La TV LED 55″ Xiaomi Mi TV 4S cuenta con el sistema de sonido DTS:HD y Dolby Digital, una experiencia envolvente de alta potencia.

Además, sus altavoces te darán una potencia de hasta 20 W (2 x 10 W). Y por si fuera poco, incorpora hasta 3 HDMI, 3 USB y conectividad Bluetooth, para que puedas conectar tus accesorios y compartir contenidos de forma muy sencilla.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos