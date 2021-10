La vinoteca más vendida en Amazon es de Cecotec: capacidad para 8 botellas, panel táctil y pantalla LED

En Cecotec, una de las marcas de electrodomésticos que más ha crecido en los últimos años, tienen muy claro que Amazon es una de las mejores plataformas de venta que tienen desde hace ya años.

Y es que cada vez son más los que acuden a la tienda americana en busca de productos, en este caso electrodomésticos, como panificadoras, robots de cocina, microondas, lavavajillas o, también, vinotecas.

Los amantes del buen vino saben muy bien de la importancia de tener en su casa una buena vinoteca que conserve bien la temperatura de sus mejores vinos. Cecotec puede presumir no tan sólo de tener una de las mejor valoradas, sino también de tener, de hecho, la más vendida en Amazon.

La vinoteca Cecotec Grand Sommelier 800 CoolWood, la más vendida en Amazon

No s otro que la Cecotec Grand Sommelier 800 CoolWood, una vinoteca que arrasa en Amazon desde hace ya años y que cuenta con más de 1.500 valoraciones.

Evidentemente estamos ante un producto muy particular y que no es habitual entre el gran público. De ahí que, pese a ser la más vendida, esta vinoteca de Cecotec no pueda presumir de tener una cifra de valoraciones altísima.

La vinoteca Cecotec Grand Sommelier 800 CoolWood a la venta en Amazon

Sin embargo, cabe destacar la nota media de estas valoraciones, que no es otra que un 4,4 sobre 5 y, sobre todo, que el 67 por ciento de estas valoraciones corresponden a un 5 sobre 5, es decir, la puntuación máxima.

El precio de esta Cecotec Grand Sommelier 800 CoolWood es de 239 euros. Un precio muy a tener en cuenta entre los amantes del vino ya que esta vinoteca cuenta con capacidad para 8 botellas, puerta de Cristal con marco de acero inoxidable y estantes en Madera, panel táctil y pantalla LED, entre otras cosas.

