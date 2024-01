A la hora de decorar tu hogar de una u otra forma, son muchos los factores que podemos y debemos tener en cuenta. Sin ir más lejos, especialmente ahora durante el invierno, cuando los días son más cortos, la iluminación juega un papel fundamental a la hora de dar un ambiente concreto a nuestro hogar. Es por ello que, dentro de todos los productos que podemos cualquier plataformas, el amplio catálogo de lámparas de Leroy Merlin juega un papel fundamental en casa.

Todos sabemos que, por norma general, Leroy Merlin se caracteriza por un catálogo muy nutrido de todo tipo de productos. Y como no podía ser de otra forma, la oferta de lámparas de las que dispone la cadena francesa, cuentan también con un papel muy importante a la hora de dar un toque distinto a nuestro hogar. No solo en lo que a la iluminación se refiere, sino que ofrece modelos muy diversos que se adaptan a estancias de cualquier tipo de estética. Y hoy os hablaremos de algunas de las más buscadas de Leroy Merlin.

Las mejores lámparas de Leroy Merlin

La lámpara más elegante del catálogo de Leroy Merlin

Es importante, eso sí, tener en cuenta el estilo concreto por el que queramos apostar a la hora de conformar una estética conjunta. Y en un panorama en el que la estética moderna triunfa cada vez más, compuesta por diseños minimalistas caracterizados por líneas finas. Y con este panorama, la lámpara de techo INSPIRE Byron estaba inevitablemente destinada a triunfar.

La lámpara de techo Inspire BYRON, disponible en Leroy Merlin.

Se trata de una lámpara compuesta por líneas finas, que encaja a la perfección en cualquier espacio caracterizado por un estilo moderno, pero con un toque vintage que marcará la diferencia, gracias a un diseño que recuerda a los modelos de araña presentes en lugares que ofrezcan estéticas innovadoras, las cuales ahora podremos trasladar sin ningún tipo de problema al salón de nuestra propia casa.

Y no solo al salón, sino que, por sus características, esta lámpara de techo también encaja a la perfección con otras estancias, como pueden ser la terraza, el porche, o cualquier lugar que cuente con un espacio mínimamente amplio para encajarla, siempre y cuando cuadre con sus medidas, que son de, aproximadamente, 130 centímetros de altura y 18 de diámetro.

Una lámpara que apuesta por un toque minimalista que encaja a la perfección con cualquier estilo, combinándolo con ese aspecto retro que le brinda una mayor personalidad en todos los sentidos. Una lámpara que innova, arriesga, y nos brinda la posibilidad de dar un toque más de personalidad a cualquier estancia de nuestro hogar. Y lo hace por un precio de tan solo 21,99 euros, coste por el que os podréis hacer con ella en la propia página web de Leroy Merlin.

La alternativa más moderna del catálogo de Leroy Merlin

Cualquier lámpara tiene la capacidad de otorgar un ambiente concreto a cada habitación de nuestro. Sin embargo, son muy pocas las lámparas que, por su parte, consiguen adaptarse a cada espacio y momento concretos, algo que es posible gracias a las mencionadas innovaciones tecnológicas. Y la prueba de ello nos la brindan productos como el plafón LED Rainbow que se ha convertido en uno de los grandes reclamos de Leroy Merlin.

El plafón LED arcoiris, disponible en Leroy Merlin.

Se trata de una pequeña lámpara que tiene la capacidad de ofrecernos un amplio abanico de colores, adaptándose en todo momento al ambiente concreto que queramos crear en un momento dado, teniendo la capacidad de ofrecer desde ambientes cálidos, hasta otros fríos, hasta otros más íntimos con todo tipo de colores. Unos colores que, para aumentar su sencilles, podremos manejar desde el móvil.

Con una potencia de 30 W, esta lámpara, a pesar de no ser especialmente potente, es más que válida para iluminar prácticamente cualquier espacio. Por si todo esto no fuera suficiente, las ventajas de esta lámpara no acaban aquí. Y es que también cuenta con un altavoz integrado a través del cual podremos escuchar música o cualquier programa de la radio, manejándolo también a través de nuestro teléfono móvil.

Un producto con el que Leroy Merlin ha terminado de coronarse como una de las cadenas más versátiles en lo relativo a todos los aspectos referentes a nuestro hogar, llegando a hacer frente incluso a la todopoderosa Ikea. Y lo ha conseguido a través de este versátil plafón, que podréis encontrar en la página web de Leroy Merlin por tan solo 63,99 euros.

La lámpara perfecta para los amantes del cine

Un aspecto que no muchos tienen en cuenta sobre las lámparas es que, además de su importancia, previamente mencionada, puede aportar un gran valor estético a cada habitación. Algo que ejemplifica Leroy Merlin con su lámpara de pie Upstreet.

La lámpara de pie Upstreet, disponible en Leroy Merlin.

Se trata de una lámpara enfocada a la lectura, pero que también aporta a la estancia en la que se encuentre una luz ambientalmuy acogedora. Gracias a su formato de trípode, cuenta con una altura regulable que permite variar bastante entre las distintas posiciones que este producto puede ofrecernos.

Su estética moderna, rematada con un color metal cromado, es su principal atractivo visual, pero, más allá de esto, estamos hablando de un producto de una calidad bastante buena. Cuenta con una potencia de luz de 60 vatios, y está conformada por un foco de casquillo E27 que emula a esos focos cinematográficos del siglo pasado que darán un toque distintivo a tu hogar. Además, tiene un cable con una longitud más que considerable, que asciende a los 1,2 metros.

El precio por el que puedes encontrar esta innovadora lámpara en la web de Leroy Merlin es actualmente de 238 euros. Un gasto que valdrá la pena, sobre todo teniendo en cuenta el distintivo toque que otorgará a nuestros hogares, especialmente si eres uno de esos amantes enfervorecidos del cine.

La lámpara de Leroy Merlin que acaba con los terrores nocturnos

A edades prematuras, son muchos los niños que se niegan en rotundo a hacer frente a la oscuridad a la hora de ir a dormir. Y parte del proceso consiste en enseñarles que no tienen nada que temer. Y para esta complicada tarea, el quitamiedos LED con forma de nube de Leroy Merlin es considerado uno de los inventos más efectivos con los que podemos toparnos, sumándose así al amplio catálogo de lámparas del que dispone la cadena francesa.

El quitamiedos LED con forma de nube. Foto: Leroy Merlin.

Se trata de una pequeña lámpara LED de estilo infantil con forma de nube, elaborada en su totalidad a base de plástico duro, a prueba de cualquier caída. Lleva integrado un LED que proporciona una luz blanca fría, gracias a la cual el cuarto de los peques quedará parcialmente iluminado, sin que, por otra parte, la intensidad de esta luz les impida conciliar el sueño.

Ideal para colocar en la mesilla o en cualquier zona cercana a la cama de los niños, es una lámpara ideal para que sean ellos mismos quienes decidan cuándo está encendida y cuándo no, de la mano del botón de encendido y apagado del que dispone en su parte inferior. Por otro lado, de la mano de unas medidas de tan solo 8,5x8x8 centímetros, es perfecta para que la lleven consigo a cualquier lugar.

Un invento de la mano del cual Leroy Merlin ayuda a los padres a hacer frente a uno de los problemas más comunes que tienen lugar a lo largo de las primeras fases de desarrollo de los pequeños, acabando de un plumazo con los terrores nocturnos. Y todo ello, de la mano de este invento, que encontraréis en la web de la cadena francesa por tan solo 11,99 euros.

La alternativa de Leroy Merlin para la llegada del buen tiempo

No obstante, en cuestión de uno o dos meses, el buen tiempo comenzará a hacer acto de presencia. Y más allá de los sofás, sillones o mesas de centro para la terraza, en Leroy Merlin en esta ocasión han apostado por brindarnos una iluminación íntima que nos aporte un espacio cálido y agradable. Y lo han hecho de la mano de la figura luminosa solar LED INSPIRE Lampu, que rivaliza directamente con algunas otras que también han arrasado en plataformas como Ikea.

La figura luminosa solar LED INSPIRE Lampu, de Leroy Merlin.

Se trata de una luminaria que cuenta con una tecnología LED, sobre la cual cabe destacar en primer lugar el bajo consumo energético que deja en la cuneta otras vertientes de iluminación más tradicionales. Pero más allá de eso, su temperatura de 4000 Kelvins es ideal para iluminar hasta las terrazas más grandes de la mano de un resplandor de luz que dará otro ambiente a tu terraza.

Por otro lado, destaca también por el elegante material de madera artesanal que la recubre, y que a nivel decorativo también juega un papel sumamente importante. Además, cabe destacar también su autonomía de 10 horas, pero, más allá de esto, esta lámpara también destaca por incorporar un innovador método de carga que deja de lado la carga a través de un cable USB, y que apuesta en su lugar por un panel solar respetuoso con el medioambiente.

En definitiva y, sin lugar a dudas, estamos hablando de uno de los complementos más versátiles a la hora de dar un aspecto diferente a tu terraza, siendo la mezcla perfecta entre un elemento decorativo atractivo, y un producto que pone a su servicio toda la tecnología para funcionar de forma eficiente. Y lo podréis encontrar en la web de Leroy Merlin por tan solo 29,99 euros.