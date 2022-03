Las mejores cafeteras espresso para que te conviertas en un auténtico ‘barista’ en tu casa

Los amantes de los cafés, por lo general, suelen ser muy exigentes con su producto. Y no todo vale, ni mucho menos. Y no solo hablamos del café, y todos sus tipos de variedades, que también es de lo más importante, si no más bien de las cafeteras. Son el corazón de nuestro café, qué decirte si vas a una cafetería y notas los distintos tipos de café dependiendo de la máquina… Y si hablamos de nuestro hogar, las opciones son variopintas: cafeteras espresso, tradicionales, de goteo o de cápsulas…

Las cafeteras domésticas también requieren un buen mantenimiento y puesta a punto, limpieza diaria… Si queremos subir el nivel de nuestro café a un estrato supremo, las cafeteras espresso son una de las mejores opciones y más profesionales para saborear el café de una manera distinta. Funcionan a través del calentamiento del agua con mucha temperatura, y con la presión, el agua pasa por el filtro donde está el café molido, entonces el agua se cuela por un filtro y absorbe tanto el aroma como el sabor del café antes de llegar a tu taza.

La cuestión es que existen muchos modelos de cafeteras espresso… Así que, para ayudarte a elegir una de tantas y convertirte en un auténtico barista, te traemos una selección de ellas, de diversos catálogos, y al mejor precio:

Cafeteras express Cecotec Power Espesso 20

Te traemos en primicia el modelo de cafetera espresso más vendido de todo MediaMarkt y Amazon. Literalmente. Con ella podrás preparar todo tipo de cafés: espressos, capuccinos… Importante que tiene una bomba de presión de 20 bares (igual a más presión y temperatura) y una potencia de 850W para traer una crema y máximo aroma de los granos de café molidos. Con ella puedes preparar hasta dos cafés a la vez y el depósito de agua es de 1.5 litros (buena capacidad en comparación con otras del mercado). Pero lo mejor de todo es el precio… Por algo es la más vendida, te dejamos tres opciones de compra:

De’longhi Dedica

De’longhi es una de las marcas más veteranas en esto de los cafés. La empresa italiana sabe hacer máquinas de café de lo más cotizadas en el mercado por sus buenos resultados y experiencia, y la Dedica no iba a ser menos. Es una cafetera de bomba de acero inoxidable para café molido, con un depósito de 1.3 litros, presión de 15 bares y tecnología Thermoblock para calentar el agua en solo 35 segundos. Podrás espumar la leche, sacar café molido y con monodosis, y varios modos como el ‘Easy Serving Espresso‘. Atento a los precios:

Ufesa CE7255

Si quieres algo mucho más digital, la de Ufesa es para ti. Tiene un panel táctil digital y muy buenas especificaciones, además de ser una de las más vendidas en Amazon con grandes opiniones. Es una cafetera de 20 bares y 850W de potencia para café, capucciones e infusiones. Tiee doble opción para tazas, vaporizador orientable para espumar la leche, el panel táctil con luminosos LED y muchas opciones y un acabado muy vistoso para ponerla en la cocina. Además, el depósito es de 1.6 litros y tiene opción para café molido o monodosis.

Phillips LM8012/60 Espresso

Si buscas algo de buena marca y a un precio contenido, la de Phillips te interesará casi seguro. Por menos de 60 euros esta cafetera de 1 litro de capacidad está hecha en plástico negro con un estilo muy vistoso, es también monodosis, aunque no trae espumador de leche. Tiene opción para café ristretto, espesso, lungo y alguno más. 19 bares de presión para garantizar una buena extracción del café, y también tiene compatibilidad para cápsulas l’or barista.