Las tiras LED en el ‘top ventas’ de Amazon tienen 20 colores, son adhesivas y vienen con control remoto

Seguro que alguna vez has ido a casa de un amigo y te ha dado envidia con su habitación multicolor. ¿Deseas tener una igual? Cualquier parte de tu casa también puede iluminarse del color que más te guste. Es muy sencillo y el resultado es espectacular.

Amazon te trae la solución por muy poco dinero. Se trata de las tiras LED RGB de 12 V con 20 colores diferentes y 6 modos de escena para decorar tus paredes, el techo o cualquier superficie disponibles por solo 15,99 euros los 5 metros. El cable de 10 metros, 27,99 euros.

Estas originales tiras LED, que se han puesto muy de moda en estos últimos años, se encuentran en el ‘top ventas’ de Amazon. Es uno de los productos mejor valorados por sus clientes. Más de 5.000 personas han dado su opinión, más de 3.000 la han puntuado con 4,5 estrellas.

“Excelente producto da un toque de color a la habitación de día y de noche ilumina y da seguridad se puede poner en modo discoteca en modo lento el mando es una pasada y no me canso de encenderlo y apagarlo no es difícil colocarlo solo nos llevo un rato”, explica un usuario que ha realizado un divertido vídeo de TikTok.

“Muy contento con la compra, tiene Variedad de colores y puedes ajustar la intensidad de la luz, súper fácil instalación, el mando es muy cómodo para cambiar los color y la intensidad etc, yo la he puesto en mí salón”, comparte otro.

Dale otro toque a tu casa con estas tiras LED adhesivas en más de 20 colores

Estas tiras LED adhesivas y multicolor se pueden pegar en diferentes superficies. Salón, baño, cocina, en el techo, en la pared, en el suelo, en un pueblo, hay infinidad de posibilidades. Encuentra la decoración deseada en tu lugar favorito del hogar.

Podrás elegir el brillo y el color que desees, el que más te apetezca en cada momento. Ofrece 20 colores ajustables, 6 niveles de brillo y 6 efectos. Podrás cambiarlo según el ambiente o tu estado anímico.

Podrás controlar las tiras LED mediante un control remoto con una distancia de hasta 10 metros y una caja de control para ajustar las luces.

No tendrás ningún problema a la hora de instalarlas. Solo tendrás que quitar la parte adhesiva y fijarla con cuidado en la posición adecuada. Estas luces solo pueden usarse en interiores, no son impermeables. Ya nos enseñarás como te ha quedado la decoración de tu casa.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos