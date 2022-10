Esta puerta no se encuentra todos los días: Leroy Merlin gana la batalla en exclusividad

Son prácticamente interminables los aspectos a tener en cuanta al decorar todas y cada una de las estancias de nuestro hogar. Más allá de lo evidente, que es la estética, los colores y el estilo por el que queramos apostar, también es necesario tener en cuenta la funcionalidad de la que queremos dotar a nuestro hogar.

En este sentido, lo cierto es que Ikea cuenta con el monopolio del sector decorativo. Sin embargo, en algunas ocasiones, otras plataformas como Leroy Merlin, con un amplio recorrido en el mundo del interiorismo, puede llegar en ocasiones a plantar cara al gigante sueco. Y eso no es algo que muchos puedan decir.

Y es que el catálogo de la plataforma francesa cuenta con una enorme variedad de productos decorativos de todo tipo. De hecho, algunos de ellos cuentan con influencias decorativas de otros países para dar a nuestro hogar un toque distintivo y muy personal, como, por ejemplo, el producto del que os vamos a hablar hoy.

La puerta más innovadora del catálogo de Leroy Merlin

Uno de esos elementos capaces de dar un toque propio a nuestro hogar, es la puerta de interior corredera Artens Aspen, una puerta cuya principal función es dividir dos estancias, pero apostando por un estilo minimalista en el que el sentido para abrir y cerrar cada una de esas puertas es lateral.

Artens Aspen, la puerta corredera de Leroy Merlin.

No obstante, mucho más allá de su estilo y su funcionalidad, que aún no cuenta con mucho recorrido en Europa, esta puerta tampoco se olvida de mantener una estética elegante que sea capaz de dar un toque distintivo a cualquier estancia de nuestro hogar. Y es que está compuesta por unas lentes que dejan pasar la luz, pero que son lo suficientemente opacas como para que no sea pueda ver a través de ellas desde fuera.

Su aspecto es totalmente distinto a las clásicas puertas de madera que son usuales en Europa y en casi todo el mundo, puesto que estas puertas interiores, que cuentan con un riel deslizante en color plata, está elaborada a base de un aluminio resistente. Y por su estética, encaja a la perfección tanto con cualquier estancia de nuestro hogar.

Con unas medidas que varían entre los 73 y los 83 centímetros, esta puerta de la serie Aspen trae lo mejor de otras culturas para proponernos un estilo totalmente distinto en lo referente a la decoración. Unas puertas que podréis encontrar en vuestro Leroy Merlin más cercano por un precio de tan solo 179 euros.