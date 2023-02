Leroy Merlin tiene lo que necesitas para disfrutar como nunca del plan manta y peli

A pesar de que ya solo queden pocas semanas para la llegada de la primavera, y que ya parece que las gélidas temperaturas que han caracterizado el mes de enero forman parte del pasado, aún nos encontramos en pleno invierno, y la gran mayoría de días la climatología no acompaña para aventurarnos a realizar todo tipo de planes al aire libre.

Es por ello que, muchos días, aún a estas alturas del año apetece mucho más disfrutar de una velada casera al resguardo y calor de nuestro hogar, disfrutando de cualquier plan acompañado de nuestros seres queridos. Entre todas las posibilidades, el plan de manta y peli es uno de los más recurrentes en esta época del año. Además, ahora nosotros solo tendremos que preocuparnos por la peli, puesto que de la manta de encarga Leroy Merlin.

Leroy Merlin da el toque definitivo a las tardes de manta y peli

Y es que, para esas tardes de domingo en las que la temperatura no acompaña demasiado, buscamos el confort en el calor del hogar. Y para todos aquellos que no quieren gastar en exceso en la calefacción, en Leroy Merlin tienen la alternativa idónea, que no es otra que la manta Flannel Carreaux.

La manta Flannel Carreaux, disponible en Leroy Merlin.

Se trata de una manta que cumple con creces su principal objetivo, que no es otro que el de brindarnos calor. Y lo consigo gracias al grosor de dos centímetros con el que cuenta, gracias al cual Leroy Merlin nos garantiza que no sentiremos el frío. Pero es que, además, también su material juega en favor de esto. Y es que, a pesar de estar fabricada a base de poliéster, brinda una sensación muy similar a la del algodón.

Con unas medidas que no superan los 130 centímetros, se trata de una manta perfecta para disfrutar solos de una de estas veladas si así lo deseamos, pero también idónea para hacerlo en compañía. Además, sumado a un llamativo color rosa, esta manta se convierte en la opción idónea para brindar ese toque de viveza a nuestro salón cuando no la estemos utilizando.

Un producto con el que desde la cadena francesa nos brindan la herramienta que nos faltaba para disfrutar de una de estas veladas al calor de nuestro hogar hasta, por lo menos, que llegue el próximo invierno. Todo ello, de la mano de esta versátil manta, que podréis encontrar en la página web de Leroy Merlin por un precio de 15,99 euros.