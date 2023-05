Leroy Merlin da una vuelta de tuerca a tu jardín con su toldo mecánico más innovador

Ya superado el ecuador de mayo, y a poco más de un mes para que el verano se establezca en nuestras vidas de forma definitiva, estamos disfrutando de unas temperaturas más propias del propio verano que de la primavera. Un hecho que ha llevado a muchos a adelantarse a muchas de las actividades del estío.

El mejor ejemplo de esto es que miles de personas ya han optado por poner a punto su jardín, en vistas a sacar el máximo provecho al buen tiempo y al sol desde mucho antes de que arranque el verano. Sin embargo, también están aquellos quienes buscan disfrutar del aire libre sin ser achicharrados por el sol. Y en ello también han pensado en Leroy Merlin.

Leroy Merlin tiene el complemento perfecto para protegernos del sol

Los días más calurosos, en los que el sol brilla alto, exponernos totalmente a los rayos UV no parece una opción muy factible. Sin embargo, que el sol brille alto no implica que nos tengamos que resguardar en el interior de nuestro hogar. Y es que, para todas las personas que disfrutan del buen tiempo, pero no del sol, no hay mejor opción que el toldo con brazo extensible de la serie Zefir.

El toldo con brazo extensible de la serie Zefir, disponible en Leroy Merlin.

Se trata de un toldo muy similar a los de toda la vida en apariencia, pero no en funcionamiento. Un toldo que encuentra su principal ventaja en el brazo motorizado que lo compone, gracias al cual su apertura y su funcionamiento se pueden llevar a cabo a través de un cómodo mando a distancia, acabando definitivamente con el método manual.

Más allá de eso, es posible fijarlo al techo de la mano de unos soportes opciones que este toldo incluye. Pero por otra parte, más allá de su funcionalidad, también estamos hablando de un toldo sumamente elegante, que cuenta con una estructura de acero lacada en color blanco, terminado con una tela de poliéster lisa en color topo, una opción perfecta y elegante para protegernos del sol.

A grandes rasgos, se trata de una de las opciones más atractivas del catálogo de Leroy Merlin. Y el motivo no es otro que la combinación de elegancia y practicidad a la hora de conformar un toldo que ha captado la atención de muchos, y con el que os podréis hacer en la web de Leroy Merlin por un precio de tan solo 389 euros.