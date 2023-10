LIDL rebaja su complemento 2 en 1 que enfría tus bebidas y da un aire de lujo a tu sobremesa

Ahora que el frío ya ha hecho acto de presencia, hemos visto cómo algunas de las costumbres que llevábamos a cabo mientras el buen tiempo acompañaba, han cambiado por completo. Esto no tiene por qué ser algo malo, y es que muchas personas apuestan por sustituir las barbacoas al aire libre por comidas entre amigos y familiares bajo el calor del hogar.

Algo de lo que en Lidl son totalmente conscientes, y por ello, han tomado la decisión de no retirar algunos de los productos que durante el verano se convirtieron en auténticos ‘top ventas’, pero que, ahora, durante el otoño, también pueden ser muy útiles. Y es que, en Lidl son totalmente conscientes de que hay algunos complementos que no pueden faltar en ninguna comida.

Lidl tiene el invento ideal para dar un toque ideal a cualquier fiesta

Algo muy habitual en España es que las comidas se alarguen, primero con la sobremesa, y después con una tarde en la que los vinos o las cervezas suelen hacer acto de presencia. Y desde Lidl proponen que llevemos a cabo esta práctica acompañados por buena música, mientras que, al mismo tiempo, tenemos nuestra bebida en perfecto estado. Y para ello, el altavoz cubitera con bluetooth es imprescindible.

El altavoz cubitera con bluetooth. Foto: Lidl.

Un complemento de la marca INTEMPO con el que matamos dos pájaros de un tiro. En primer lugar, porque de la mano de su material de ABS, podremos colocar sobre su superficie nuestras botellas de vino para que permanezcan frescas durante toda la velada, sin necesidad de tener que hacer varios viajes a la nevera con el objetivo de rellenar la nevera.

Pero es que este invento cambia por completo la concepción de la que parten productos como este, ya que incorpora un altavoz de 10 W, que se suma a la posibilidad de conectarlo vía bluetooth a cualquier dispositivo electrónico, lo cual nos brinda la posibilidad de poner música en nuestra propia cubitera, por muy extraño que suene.

Si a esto le sumamos las luces LED que incluye y que cambian de color, se trata de un complemento ideal no solo para evitar que las botellas de vino no se calienten, sino que, además, dará su propio toque a la fiesta, siendo un complemento que terminará siendo el centro de cualquier reunión. Y por si todo esto no fuera suficiente, además, por tiempo limitado, lo podréis encontrar en la web de Lidl con un descuentazo, que deja su precio final en 29,99 euros.