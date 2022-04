Lidl tiene el aliado perfecto para que tus abdominales luzcan mejor que nunca

Se acerca el verano, el buen tiempo llega y con ello, lucir abdomen. Abril es un mes complicado pero no podemos olvidarnos de nuestros propósitos y metas. Sin embargo, con la Semana Santa bien cerca, lo realmente complicado es mantener nuestros abdominales en regla y no acabar abandonando aquello que te habías propuesto, lo cual no es tarea fácil.

Normalmente, ir con regularidad al gimnasio suele ser lo más difícil de cumplir, al final ya sea por pereza o por falta de voluntad, se acaba dejando en el olvido y todo queda como un gasto más en tu cuenta que probablemente ya no esté ahí al mes siguiente. Es por eso que una de las alternativas más sencillas es montar tu propio gimnasio en casa y seguir una rutina de ejercicios.

Convierte tu casa en un gimnasio con este producto

Aunque pueda sonar complicado, en realidad no supone un gran gasto. Gracias a esta tabla de flexiones de Lidl conseguirás ponerte en forma sin necesidad de moverte de casa. Cuenta con 12 posiciones distintas y te permite realizar una gran variedad de ejercicios. Puedes utilizarla para fortalecer distintos tipos de músculos marcando tus propias tablas de ejercicios.

Es muy sencilla de utilizar, tiene dos agarraderas encajables en ranuras de diferentes colores que se pueden reposicionar en la tabla en función del ejercicio que deseas realizar. Son dos asas push-in con una superficie muy ergonómica que ocupará muy poco espacio en tu hogar y te ayudará mucho a mantener tus rutinas de ejercicios diarios.

Pesa un total de 1.2 kilogramos, lo suficiente para evitar que se mueva o se deslice, de forma que podrás realizar tus ejercicios sin ningún tipo de preocupación. Soporta un peso máximo de 100 kilogramos y sus medidas son de 65 x 1.75 x 20 centímetros por lo que ocupa poco espacio. Si quieres hacerte con ella podrás encontrarla en cualquier tienda física de Lidl o en su página web por tan solo 14,99€.