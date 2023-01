Lidl tiene el complemento perfecto para solucionar los problemas de la vajilla en espacios pequeños

A la hora de elegir aquellos complementos que conformarán todas y cada una de las estancias de nuestro hogar, es importante tener en cuenta diversos factores. Unos factores entre los que el espacio se consolida como uno de los más importantes. Especialmente cuando este espacio no es demasiado abundante, y tenemos que hacer maniobras para encajar todo aquello que queramos incluir.

Sin ir más lejos, en la cocina, esto se trata de algo muy importante. Y es que es el espacio en el que tenemos que tener en cuenta una larga lista de tareas relativas a la limpieza de todos los utensilios utilizados para cocinar o comer. En Lidl son perfectamente conscientes de ello, y por eso cuentan en su catálogo con productos como del que os hablaremos hoy.

Lidl soluciona uno de tus problemas sin ocupar espacio

Sin ir más lejos, la tarea de fregar, gracias a que en la mayoría de casas ya existen lavavajillas, ha pasado a mejor vida. No obstante, cuando no son muchos los platos o cubiertos que limpiar, no compensa poner un lavavajillas, y suele ser más rentable fregar a mano. Y como elemento idóneo para complementar esta tarea, el escurridor para cocinas pequeñas de Lidl es una opción perfecta que no consume demasiado espacio.

El escurridor plegable disponible en Lidl.

Se trata de un clásico escurridor, que cuenta con espacios tanto para la vajilla como la cubertería. Unos espacios que conforma a través de unos enganches que sirven para colocar nuestra vajilla en posición vertical, facilitando aún más su secado. Además, cuenta con varias aberturas de salida de agua, evitando que esta se acumule, facilitando aún más si cabe su secado.

Pero por lo que destaca este producto es por su capacidad de ahorrar espacio, ya que cuenta con unas medidas de 36’5x31x12’5 centímetros, pero destaca por su carácter plegable, que nos permite hacerlo más pequeño y guardarlo en cualquier lugar cuando no lo estemos usando. Además, por si todo esto fuera poco, gracias a su material de plástico, se encarga de proteger nuestra encimera de cualquier tipo de arañazo.

Un producto con el que desde Lidl apuestan por brindarnos una ventaja en nuestra cocina, especialmente cuando contamos con un espacio reducido. Un escurridor que vendrá de maravilla para esas sobremesas en las que no nos compensa poner el lavavajillas, y decidimos fregarlo todo a mano. Todo ello, de la mano de este producto, que encontraréis en la página web de Lidl por tan solo 7,99 euros.