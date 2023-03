Lidl cuida de nuestro perro con el elemento perfecto para los días más lluviosos de la primavera

Con la primavera ya comenzada, y a escasos días de que comience el mes de abril, muchos ya han adaptado no solo su rutina, sino también sus planes, al buen tiempo que, por norma general, caracteriza esta época del año. Un periodo de entretiempo que nos brinda muchas posibilidades a la hora de disfrutar de cualquier actividad al aire libre.

No obstante, no deja de ser una época muy variable en lo meteorológico. Como reza el dicho, ‘en abril, aguas mil’, es más que probable toparnos con más de una tormenta. Desde Lidl son perfectamente conscientes de este hecho, y no solo quieren tenernos preparados a nosotros mismos ante esta posibilidad, sino también a nuestras mascotas.

Lidl protege a nuestras mascotas de cualquier condición meteorológica

Del mismo modo que cuando salimos a la calle cuando llueve, nosotros optamos por un paraguas o prendas que nos protejan de esta lluvia, es importante tener en cuenta que nuestras mascotas también necesitan ese tipo de protección, ya que podrían caer enfermas en caso de coger frío. Es por ello que en Lidl nos brindan una solución sumamente práctica, que no es otra que el chubasquero para perro que ofrece su catálogo.

El chubasquero para perro, disponible en el catálogo de Lidl.

Un producto que destaca por varios motivos. En primer lugar, y tal vez el más evidente, es el material exterior impermeable que compone su superficie, lo cual lo convierte en un elemento óptimo para la lluvia en todos los aspectos. Un material que, además, podremos adaptar a perros de cualquier tamaño, ya que está disponible en tallas que van desde la S hasta la L.

Para que sea más fácil preparar a nuestro compañero peludo al salir a la calle, cuenta con dos aberturas para el collar y el arnés, haciendo más fácil su preparación. Pero por si esto no fuera suficiente, incluye también un cierre autoadherente que nos permite ponérselo y quitárselo a nuestra mascota de forma sencilla, evitando los molestos nudos que se pueden formar en su pelo.

Un producto ideal para esta época del año, con el que desde la cadena germana se han tomado muy en serio el hecho de proteger a nuestra mascota de las precipitaciones. Disponible en dos colores, amarillo y verde, este chubasquero es imprescindible para evitar cualquier tipo de problema con nuestras mascotas, y lo podremos encontrar en la página web de Lidl por un precio de tan solo 6,99 euros.