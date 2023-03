Lidl tiene el imprescindible para que disfrutes de tu comida en el trabajo como recién hecha

El simple hecho de hacer la comida puede resultar todo un arte que hay que perfeccionar. Todos hemos sido primerizos frente a los fogones en algún momento de nuestra vida, y es más que lógico que las primeras veces algunas recetas hayan fallado, no solo en el sabor, sino en las cantidades.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y a la larga, contar con sobras del día anterior puede convertirse en un auténtico salvavidas para días en los que no nos apetezca cocinar o, sin ir más lejos, para llevar con nosotros a cualquier lugar, por ejemplo a la oficina, cuando no podamos comer en casa. Para ello, es imprescindible contar con determinados utensilios, y en Lidl son totalmente conscientes de ello.

Lidl expande su abanico para permitirnos comer en cualquier lugar

Es por esto que, en cualquier cocina que se preste, los tuppers son un elemento imprescindible, ya que son la herramienta idónea e imprescindible para disfrutar de nuestras recetas en cualquier lugar de forma cómoda y sencilla. Por ello, desde Lidl han apostado por brindarnos un producto que se convertirá en nuestro mejor aliado, y no es otro que el set de recipientes porta alimentos que ya triunfa en la cadena germana.

El set de recipientes para alimentos disponible en Lidl.

Y es que, en aquellos casos en los que ya sea por falta de tiempo o de ganas, es imprescindible no solo contar con un tupper, sino con varios. Y en Lidl han apostado este set para ofrecernos una mayor variedad a la hora de conservar o congelar estas sobras. Un set que incluye un total de tres unidades de recipientes con medidas distintas, que se adaptan a los distintos platos.

Elaborados a base de un material de plástico y silicona, uno de los mayores factores a tener en cuenta en lo relativo a este juego de recipientes, es el sistema de tapa de cierres de clic, que asegura que nuestros tuppers permanezcan bien cerrados y se evite cualquier accidente que termine con nuestra comida derramada.

Un juego imprescindible para todos aquellos que siempre que hacen la comida piensen en el día siguiente, siendo la herramienta idónea para llevar nuestra comida al trabajo o a cualquier lugar y poder disfrutarlo como si estuviera recién hecho. Todo ello, de la mano de este juego de recipientes que podréis encontrar en la página web de Lidl por un precio rebajado de tan solo 9,99 euros.