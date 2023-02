Lidl desbanca a Zara con este jersey de algodón básico de cuello alto por menos de 10 euros

Si buscas un jersey calentito para esta temporada de invierno, tu mejor apuesta es Lidl. En ella encontrarás en la sección de rebajas este jersey de algodón para mujer que no tiene nada que envidiar a lo que encontrarás en Zara.

En la sección de ropa de moda de Lidl existe este jersey que puedes guardar en tu armario durante mucho tiempo, porque es un básico en tu armario. Perfecto tanto para los meses de invierno como para la primavera, se puede llevar solo o como una segunda piel debajo de otras prendas como jerséis o abrigos.

Este producto está fabricado con materiales sostenibles porque Lidl ha optado por seleccionar algodón procedente de cultivos sostenibles en África. Entonces es una forma de mantener la moda de tal manera que podamos mantener el planeta en perfectas condiciones.

Jersey rojo Lidl

Este jersey de Lidl es perfecto para llevar como prenda de vestir en cualquier época del año. Tiene todo lo necesario para ser la prenda más versátil que podemos comprar en tiendas y supermercados esta temporada.

Así, en su diseño veremos un elegante cuello alto que le da el estilo necesario para que lo lleves a una cena familiar o un evento formal. Además, al ser de algodón, es ideal para llevar a diario debajo de otras prendas más abrigadas para escapar del frío.

También presenta hombros superpuestos y un dobladillo enrollado en las mangas. Y cuando se trata de cuidados, este jersey no requiere ninguna limpieza especial, a diferencia de cualquier otra prenda de algodón. Por lo tanto, Lidl recomienda lavar a un máximo de 40 °C, no usar lejía, no secar en secadora y planchar a un máximo de 110 °C.

De momento puedes encontrar este jersey en la página web de Lidl a un precio reducido de 6 euros, en la talla M. Además, el color rojo que incluyeron en el diseño combina bien con otros tonos igual de perfectos para el invierno.