Lidl jubila la plancha de la mano de su invento más moderno y ergonómico

Son muchas las tareas del hogar que conforman de un modo u otro nuestro día a día. Unas obligaciones que debemos cumplir a rajatabla si queremos llevar una vida bien organizada en todos los aspectos. Y entre todas estas, hay algunas que cuentan con peor fama y resultan más tediosas que otras.

Sin ir más lejos, a la hora de mantener nuestro armario perfecto, la plancha siempre ha sido un imprescindible para salir a la calle como un pincel. Una tarea que mucha gente considera tan aburrida, que ha optado por eliminarla de su vida. Sin embargo, desde Lidl nos han brindado una alternativa que la simplifica al máximo.

Lidl y su alternativa a la forma clásica de planchar

Hasta hace no mucho, planchar era sinónimo de estar horas postrado frente a la tabla de planchar. Una tarea en la que te dejabas las lumbares y las cervicales. Algo que ya no sucederá, dado que en la cadena germana han optado por una opción mucho más práctica, que no es ora que el cepillo de vapor de 1000 W.

El cepillo de vapor de 1000 W, disponible en Lidl.

Estamos hablando de uno de los productos llamados a convertirse en uno de los más versátiles que podemos encontrar a la hora de cubrir esta necesidad. Y es que esta plancha es un elemento 4 en 1, ya que se encarga de planchar, cepillar, quitar las pelusas de la ropa, y también vaporizarla gracias a su función golpe de vapor.

Un hecho que hace que este elemento cuide de nuestras prendas como ninguna otra plancha lo hace. Además, su uso no puede ser más sencillo, puesto que cuenta con un termostato de regulación continua, con un piloto luminoso que indica cada una de las fases de calentamiento, además de incluir un soporte integrado en el que podremos colocar la plancha cuando no la utilicemos.

Disponible en dos colores distintos, esta plancha es el complemento perfecto e indispensable para hacer de una de las tareas más tediosas del hogar una de lo más sencilla y práctica. Un hecho que, una vez más, demuestra la atención al detalle de Lidl, ya que podréis haceros con esta plancha de vapor en la propia página web de la cadena germana por tan solo 17,99 euros.