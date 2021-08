Lidl juega la carta del cine ‘Made in USA’ con una novedad de película

En nuestra vida necesitamos espacio, para nuestras cosas también. Llega un punto en el que guardas demasiados objetos y luego no sabes bien donde meterlos. Eso hace que tu habitación luzca desordenada. Ya no tienes espacio en el armario, ni en el zapatero, ni tan siquiera debajo de la cama. Lidl tiene una solución dándole un toque ‘Made in Usa’ a tu hogar.

Para tener todo más ordenado necesitarás espacio y con la taquilla de metal blanca de Lidl puedes conseguirlo. La cadena de supermercados presenta una taquilla de metal con cuatro grandes compartimentos de almacenamiento.

Con cerradura para garantizar una mayor seguridad. Incluye dos llaves. Solo se vende online a través de su página web y tiene un coste de 59,99 euros.

La taquilla perfecta para que tus cosas estén siempre ordenadas

Esta taquilla blanca de metal también puede interesar a los institutos para guardar las mochilas y demás enseres de los estudiantes. Es típica de todas las escuelas americanas, como se puede ver en las películas juveniles.

También podría ser utilizado para vestuarios deportivos o de empresas y como hemos visto, le puede dar un toque fresco e industrial a tu decoración.

En este armario te cabrá casi absolutamente de todo, ya no tendrás ningún problema por falta de espacio. Tu ropa y cualquier objeto personal estarán a buen recaudo gracias a su cierre con llave. Tu habitación quedará perfectamente ordenada.

Mide una altura de 180 cm, 38 cm de ancho y 38 cm de profundidad. Su peso es de 16,2 kilos. Sus patas son antideslizantes, así que se mantendrá bien fijo al suelo, además no arañará el parquet.

Es muy fácil de instalar y muy rápido de limpiar. No tiene ninguna complicación. Está hecho de acero de gran calidad, así que es duradero y resistente.