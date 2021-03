Lidl lanza una manguera revolucionaria que se está agotando en toda España

La cadena de supermercados alemana Lidl ha lanzado en España una manguera que ha triunfado entre sus compradores. Tanto es así que, por el momento, el artículo ya está agotado online y solo se puede conseguir en tienda.

Se trata de una manguera extensible, disponible en los colores verde y negro, que facilitará las tareas de riego y lavado de coche en todos los jardines y garajes de España.

Y es que parte de su encanto reside en el dispersor del agua, que cuenta con varias modalidades de chorro, lo que permite lanzar desde un chorro de agua a presión, imitar una ducha convencional e incluso lanzar una neblina suave de agua pulverizada, entre otras opciones.

Otro de sus llamativos elementos es su longitud, ya que la manguera es extensible y puede pasar de los 10 a los 30 metros a medida que se llena de agua, lo que hará que su chorro llegue a cualquier parte de tu jardín, cualquier recoveco de tu coche e incluso al tejado de tu casa.

Cuando termines de usarla, la manguera se retrae, lo que hace que vuelva a su tamaño original. Eso, junto con capacidad de enrollado sobre sí misma, hace de esta una manguera especialmente fácil de guardar en cualquier sitio.

Debido a su material, poliéster 2500D, trenzado con el último proceso de doble X, este es un producto que resistirá especialmente bien a las inclemencias de la intemperie, así que no tendrás que preocuparte por cambiar de manguera cada mes. Además del frío, el calor, el viento, la lluvia y los cambios bruscos de temperatura, también resiste los rayos UV del Sol.

Por otro lado, se trata de una manguera que no sólo es resistente, sino que también es ligera, y es que en total solo pesa 1’7 kg, por lo que no implicará ninguna dificultad el poder moverla de un lado a otro o utilizarla de la forma que más nos convenga. Si algo queda claro es que el peso no será un inconveniente.

Por supuesto, la manguera viene con varios adaptadores a los diámetros de amplitud de grifo más comunes en España: de 26,5 mm, 21 mm y para sistemas de conexión de manguera convencionales.

Pero lo más probable es que el elemento que hace de esta una manguera especialmente impresionante sea su precio, ya que se encuentra solo por 19’99 euros.