Lidl se atreve con la moda y saca un peto de mujer a un reducidísimo precio

Los petos son una de esas prendas que aportan un estilo totalmente distinto al habitual, con ese toque tan ‘mono’ e informal a la vez. Se pueden combinar con todo lo que pensemos: desde un jersey, una sudadera, un top, camisetas de manga corta o larga… Quedará bien con todo, lo que es de agradecer a la hora de abrir el armario y no romperse demasiado la cabeza.

Aunque se usan especialmente en verano, en otras épocas del año también se dejan ver como primavera y otoño, y no tanto en invierno. Prácticamente, obliga a las chicas a no llevar pantalones, ya que es más bien un vestido. Tampoco es que sea precisamente fácil encontrar petos en venta, ya que muchas firmas y tiendas de ropa no los venden, o cuando lo hacen, tienen stock muy limitado.

El asalto a la moda de Lidl con este baratísimo peto

Así que si tienes los ojos en la próxima temporada, te traemos un peto de lo más económico pero que seguramente es lo que busques… En primer lugar te diremos que te sorprenderá, porque quien vende este peto es nada más y nada menos que el supermercado alemán Lidl, que ahora también se ha lanzado a por los artículos de moda, como pudimos ver hace poco con las chaquetas de felpa con las que compite directamente con Zara y otras tiendas de ropa.

Este peto que ahora tienen en venta es de color verde, muy cómodo ya que es de estilo holgado. Asimismo, tiene bolsillos laterales superpuestos, y es precisamente holgado para poder conjuntarlo con otras ropas por debajo, como un jersey, por ejemplo. Tiene un estilo muy parecido a los pantalones de pana, pero está hecho 100% en algodón.

Lo más que te sorprenderá de este peto no es que Lidl lo comercialice… Si no su precio: tan solo cuesta 11.99 euros. Un precio muy asequible teniendo en cuenta que la misma prenda en otra tienda puede superar los 40 euros usualmente. En Lidl lo encontraremos en las tallas 38, 40, 42, 44 y 46, con posibilidad de comprarlo online.