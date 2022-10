Lidl pone en oferta los pantalones cortos de Nike con un 35% de descuento ¡se están agotando!

Lidl, la cadena de supermercados alemana, sorprende por su 20º aniversario a sus clientes con el lanzamiento de numerosas ofertas a un precio realmente económico. El supermercado piensa en todos los productos que serán necesarios para el día a día del consumidor, como la tostadora de Ufesa o la aspiradora 2 en 1 que ha rebajado junto a estos pantalones de la marca Nike.

Ya sea para el día a día o practicar una disciplina deportiva, no deberías de dejar pasar esta prenda de deporte que ya se puede comprar en los establecimientos de la cadena alemana. ¡Se van a agotar! Y no extraña a nadie, ya que no se sabe cuándo volverán estas marcas referencias del deporte tan tiradas de precio.

Pantalones cortos Nike en Lidl

Se trata del pantalón corto de chándal para hombre de la marca Nike. Están fabricados con materiales de gran calidad, como el algodón y el poliéster, para asegurar su durabilidad, resistencia y confort. El fabricante recomienda lavarlos a una temperatura máxima de 40ºC.

Existen diferentes colores de pantalones: azul, gris y negro. Además, entre sus múltiples características destacan: los bolsillos laterales con cremallera, su ajuste regular a nuestro cuerpo, su tecnología Dri-Fit y su cintura elástica con cordón. Todo ello, para asegurar nuestro máximo bienestar y comodidad cuando estemos realizando deporte.

En la web del supermercado alemán se encuentran disponibles unidades de las tallas M a la XXL. Sin embargo, se nos avisa de que hay muchos clientes comprando y de que es posible que pronto se agote el stock en la página web, sin embargo en tienda física habrá que probar suerte. Lo cierto, es que la oferta es inigualable porque le han aplicado un 35% de descuento, y por 16 euros se han convertido en un auténtico chollo. Ya no tenemos excusas para no hacer ejercicio.