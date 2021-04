Lidl soluciona el peor problema de ir de camping

Ir de camping se ha puesto muy de moda entre muchos viajeros. Sobre todo desde que empezó la pandemia del coronavirus. Con muchos hoteles cerrados y con las restricciones activas, e camping se ha convertido en uno de los mejores salvoconductos para aquellos y aquellas que aman hacer escapas de fin de semana.

Nos permite estar en contacto constante con la naturaleza, con todo los beneficios que ello otorga a nuestro cuerpo y mente. Y no estamos supeditados a los establecimientos hoteleros que nos marcan cuando debemos desayunar, comer, cenar e incluso dormir.

Lidl acaba con el problema de ir al baño en el camping

No obstante, ir de camping también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, el de ir al baño. Porque a priori deberíamos poder fiarnos de que el lavabo esté limpio y desinfectado, pero los más aprensivos intentarán evitarlo a toda costa. Por no hablar de los que precisan intimidad. Y si estás leyendo estas líneas, es porque probablemente seas de estas personas más precavidas. No obstante, si es así, ya no tendrás que preocuparte jamás por este problema.

Esto es gracias al inodoro portátil de la marca Campingaz que comercializa Lidl. Cuesta 84,99 euros, está disponible solo en la página web y a continuación te contamos sus características más relevantes.

Este inodoro portátil a la venta en Lidl tiene una capacidad de 20 litros y dispone de un asiento ensanchado para mayor comodidad. Su manejo es sencillo es muy fácil de instalar gracias al sistema de conexión por resorte.

Elimina bacterias y mal olor

Este inodoro cuenta con un tratamiento antimicrobiano en el asiento y en la taza, lo que garantiza brinda protección contra el moho, los hongos y el olor. Asimismo, dispone de una bomba de pistón muy efectiva y fácil de usar.

Por otro lado, mide 8,5 x 42,5 x 55,5 cm y su peso es de 5,3 kg. Y cuenta con unas asas robustas en la parte posterior para facilitar su transporte.

Este inodoro también incluye un bote de líquido desinfectante de 2,5 kg con composición probada químicamente. Además, este bote contiene escala de medición y bloqueo para niños en la tapa de seguridad.