Lidl termina con los miedos nocturnos de los niños con una solución de 7,99 euros

El insomnio entre los más pequeños es más habitual de lo que nos pensamos. Y los motivos son numerosos.

Entre otros, las restricciones por la pandemia del coronavirus, que no les permite el desgaste de energía habitual. O el uso de pantallas de dispositivos electrónicos, que no hacen otra cosa que activarles la mente y no dejarles descansar en condiciones.

En este sentido, los expertos recomiendan reservar el uso de móviles y tablets para cuando son mayores. Y en caso de ser imprescindible, no dejarles usarlas en las horas previas a ir a dormir. Y todo ello sin olvidar los infantes que tienen miedo a la oscuridad.

Los problemas de insomnio son muy habituales entre los más pequeños

Además, este problema suele acentuarse en verano en aquellas familias que suelen cambiar de residencia en la época estival, o en las que envían a los más pequeños al pueblo con los tíos o los abuelos. Y es que el cambio de ambiente repentino no es fácil para muchos peques.

Sin embargo, en Lidl encontrarás un producto que ayudará en gran medida a los pequeños a conciliar el sueño. Un producto que solo te costará 7,99 euros y que acabará con las peores pesadillas de la noche, tanto para niños que no pueden dormir, como para las familias que se pasan la noche en vela preocupados por el sueño de sus hijos.

Lámpara nocturna LED infantil

Lidl ayuda a conciliar el sueño a los más pequeños

En realidad son tres productos. Hablamos de las lámparas nocturnas LED infantil que fabrica la empresa Melinera y que puedes encontrar en Lidl a cambio de 7,99 euros la unidad. En todo caso debes tener en cuenta que solo está a la venta a través de la web de Lidl, con lo que deberás añadir 3,99 euros en concepto de gastos de envío.

Estas lámparas LED funcionan con una batería que podemos cargar con un cable USB incluido en la caja de 80 cm. La marca garantiza un consumo muy bajo.

Lámpara nocturna LED infantil

Como decíamos, tenemos tres opciones. Una de ellas tiene forma de dinosaurio. Mide 14,6 x 9,7 x 15,2 cm. Si lo prefieres, la tienes en forma de pingüino. Mide 11,8 x 11 x 13,2 cm. Aunque también puedes escoger el osito, con unas medidas de 11,1 x 11,1 x 16 cm.