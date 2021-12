Lidl tiene la chaqueta de mujer tendencia de un color muy llamativo que no te comprarías si valiera más de 19,99 euros

Lidl ha entrado con fuerza en la guerra de la ropa low cost. La cadena alemana sabe muy bien que, por mucho que ese segmento del mercado ya esté dominado por Zara, H&M, Mango y compañía, cada vez son más los que ven en ellos una alternativa a las marcas tradicionales.

Entre otras cosas porque en Lidl están llevando a cabo con la ropa la misma estrategia que llevan a cabo con otras categorías de productos como los pequeños electrodomésticos, los juguetes o los muebles.

Y esa no es otra que, identificar cuáles son las tendencias del momento y diseñar y crear sus productos con, además, una relación calidad/precio que en muchos casos es incluso mejor que otras marcas.

La chaqueta de mujer de Lidl

Un buen ejemplo de ello es una chaqueta de mujer que venden en Lidl y que, desde luego, se ha convertido en uno de los éxitos de la cadena de supermercados alemana. Una chaqueta que, como bien podemos ver en las imágenes, está disponible en dos colores que, desde luego, no es que pasen precisamente desapercibidos.

Los dos modelos de chaquetas ‘low cost’ de Lidl

En este sentido, no son pocas las que dejan claro que, si esta chaqueta no tuviera un precio tan bajo como el que tiene, seguramente no se la comprarían. Pero es que los 19,99 euros que tiene como precio son más que un buen reclamo para hacerse con una de las chaquetas del momento en España.

Es más, viendo el éxito de ventas, en Lidl ya advierten en su tienda online que quedan pocas unidades de esta prenda. Con tallas entre la XS y la L, esta chaqueta cuenta además con “Material exterior repelente al agua gracias al tratamiento BIONIC-FINISH® ECO”, como apuntan en la descripción del producto en Lidl.