Lidl tiene la mejor solución low cost para las noches más frías de invierno

Apenas unas horas ha durado la oferta del cubrecolchón eléctrico de 60 vatios que Lidl puso en promoción. Y no ha finalizado porque la empresa de supermercados haya quitado la oferta, sino porque se han acabado las existencias. Literalmente volaron los cubrecolchones que habían bajado su precio a 16,99 euros.

Se espera que repongan el stock en breve debido al absoluto éxito que ha sido esta solución low cost para estas noches frías de invierno que se avecinan.

Cubrecolchón de Lidl

Y es que las características de este cubrecolchón eléctrico lo hacían un producto realmente apetecible para estos días. En apenas unos minutos está a pleno rendimiento, tiene un apagado automático que se puede regular a una hora vista, tres, seis o doce horas, además su tela es suave y transpirable, por lo que son todo ventajas. Se enchufa a la corriente y a disfrutar de una noche calentita.

Este cubrecolchón de poliéster posee además un descenso automático de temporatura a partir de la tercera hora para que el cuerpo no tenga un cambio brusco al despertar, posee un calor extra en la siempre conflictiva zona de los pies, tiene un sistema electrónico de seguridad y es fácil de lavar, con un programa para prendas delicadas es suficiente.

Todo eso ha provocado que el número de ventas en el momento que bajó Lidl seis euros su precio haya sido espectacular hasta provocar una rotura de stock. Se prevé que en pocos días vuelva a estar disponible en internet este producto de la confiable marca Silvercrest, a quien Lidl le tiene encargado gran parte de sus productos del hogar.

Una opción interesante como alternativa puede ser el cubrecolchón oversize Good Va, aunque este no es eléctrico y no posee las mismas cualidades que el ofertado, no obstante, puede ser muy interesante para reducir la dureza de nuestro colchón.