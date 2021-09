Lidl trae a España el cepillo de pelo del futuro: funciona con electricidad

No queríamos que pasase, pero un año más se ha marchado agosto y con este mes, el verano. Todavía quedan días para que empiece el otoño, no obstante, cuando volvemos al colegio y a la oficina, ya no estamos por playas y piscinas. Después de pasar unos meses donde no importa como te vistes o como te peinas, ahora toca ir arreglada al trabajo. Fundamental.

Las mañanas se convierten en un auténtico caos y más si tienes hijos. Despertarles, el desayuno, llevarles, entre tanto vestirte tú y arreglarte como puedas.

Por eso, queremos presentarte la solución de Lidl. Se trata de un cepillo modelador, ideal para conseguir un peinado de centro de belleza. “¿Qué te has hecho en el pelo?” o ¿has pasado por la peluquería?“, son las preguntas que te harán nada más entrar a la oficina. Lo notan y lo notas.

Entra al trabajo como si vinieses de la peluquería

Consigue tu peinado ideal en cualquier momento y de forma muy rápida. Para cabello liso, rizado, corto o largo. Ahora mismo este producto se encuentra como producto estrella de Lidl, es decir, es uno de los más vendidos de la semana.

Te presenta un cepillo modelador 50 W se puede utilizar como cepillo redondo y para rizar o alisar el pelo por 12,99 euros. Es de la marca Sylver Crest potente y económico. Cuenta con 2 niveles de calor (150 °C y 180 °C +/-10 °C) y 2 pilotos luminosos LED. Funciona con conexión a la red eléctrica.

Revestimiento de cerámica con turmalina para moldear el pelo sin dañarlo y distribuir el calor de forma óptima. El cepillo puede girar o no dependiendo de tus necesidades. Desconexión de seguridad para que nadie sufra daños.

Tu pelo estará protegido y cuidado en todo momento. El calor y el caudal del aire serán siempre los adecuados para tu tipo de cabello. Crea rizos y ondas perfectas