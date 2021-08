Lidl trae a España la toalla del siglo XXI: se enfría de forma instantánea con solo mojarla

A pesar que el tiempo no acompaña en estos primeros días de agosto, no desesperes. El verano todavía no ha puesto punto y final. Las temperaturas subirán en los próximos días y podrás disfrutar de nuevo de la playa, la piscina o incluso ríos y pantanos.

Todos los lugares donde el agua sea la protagonista son los más deseados de la temporada. Por eso Lidl vende los productos adecuados para que tus vacaciones o tus salidas a la playa o piscina sean toda una experiencia satisfactoria.

Acabamos de encontrar un artículo que es toda una revolución del futuro. Se trata de una toalla de deporte, pero no una cualquiera. Después de ver aquellas toallas de secado rápido, ahora tenemos disponible las toallas refrescantes.

Es un producto que se está vendiendo como churros en Lidl. La empresa lo cataloga como “producto estrella”, es decir, aquellos que consiguen más ventas.

La toalla que seca tu sudor y te mantiene fresco

Es una toalla que sirve tanto para el gimnasio, como para la playa, la piscina o cualquier viaje. En definitiva es tu fiel aliada para refrescarte ante las altas temperaturas

Esta toalla se enfría de forma instantánea y es reutilizable. Solo con mojarla se enfría al momento. Este efecto puede durar varias horas y es fácil reactivarlo.

El sistema de refrigeración utiliza la humedad de la toalla para sacar el sudor lejos de la piel y de esta forma mantiene a la persona fresca. Es indispensable cuando practicas deporte. Tu fiel aliada para ir al gimnasio.

Está disponible en Lidl en tres colores, negro, rosa y azul. Su medida es de 100 x 35 cm. Actualmente está a la venta en la web de Lidl por 3,99 euros.