Lidl trae a España un capricho que cambiará tu forma de bucear en el mar: no apto para todos los bolsillos

Lidl lleva ya mucho tiempo destacando por encima del resto de cadenas por su amplio catálogo y sus bajos precios. Los alemanes entendieron que, si querían seguir creciendo en España, debían ir un paso más allá y poner contra las cuerdas a otras cadenas.

Y así lo han hecho con una cada vez mayor variedad de productos en su catálogo. Y es que, como bien saben los que tienen en Lidl una de sus cadenas de confianza, en sus tiendas (sobre todo la tienda online), se puede encontrar prácticamente de todo.

En este sentido, lo más habitual es que los productos estrella de Lidl sean productos que sean muy atractivos o bien por su precio o bien por sus características o por su originalidad.

El capricho para los amantes del buceo que venden en Lidl

Sin embargo, de vez en cuando en Lidl optan por salir un poco de esta senda de lo ‘low cost’ para ofrecer a sus clientes productos pensados quizás para los más caprichosos y que, en casos como este, no son aptos para todos los bolsillos.

propulsor Lidl

Un buen ejemplo de ello es el Propulsor acuático RDS 200 de la marca Yamaha. Un propulsor que, como apuntan en la web de la cadena alemana, “está diseñado tanto para buceadores recreativos como para entusiastas del snorkel” y que es “el vehículo perfecto para navegar por el agua”.

Como no podía ser de otra manera, por mucho que sea uno de los denominados productos estrella de Lidl, su precio no es bajo. Eso sí, llega con 100 euros de descuento. Así, su coste actual es de 299 euros y no los 399 euros que tenía antes de la promoción.

Seguro que los que estaban buscando un propulsor de estas características tendrán ahora también en Lidl una de sus opciones más económicas. Eso sí, de momento, tan sólo se vende en la tienda online.