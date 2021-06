Lidl trae a España un top ventas retro de los años 60 en EEUU

Lo retro está de moda. Y te habrás dado cuenta al acudir a cualquier tienda de electrodomésticos o investigar por internet, pues muchas marcas tienen en su catálogo líneas basadas en diseños antiguos. Y ciertamente, la mayoría de ellos son irresistibles.

Una de las marcas que más apuesta por estos productos es Russel Hobbs. La firma tiene una amplia colección de electrodomésticos que recuperan diseños de hace medio siglo. Y uno de ellos lo puedes comprar en Lidl por solo 39,99 euros.

Lidl tiene una batidora de Russel Hobbs que recupera un diseño retro

Se trata de la batidora de pie Desire, un artilugio cuyo diseño evoca a los diseños que se llevaban en los años 60 y que no suele faltar en las cocinas que veíamos en las películas estadounidenses. No había familia que no tuviera una.

Esta batidora de Russel Hobbs a la venta en Lidl está solo disponible online. Es decir, si la quieres tendrás que añadir 3,99 euros al precio a modo de gastos de envío. Aunque también la encontrarás en Amazon, sin gastos de envío y envío rápido para clientes Prime.

Lidl se apunta a lo retro

Esta batidora, que está catalogada como ‘Producto estrella’, funciona enchufada a la corriente. Tiene una potencia de 750 W. Cuenta con un recipiente de vídeo de 1,5 litros de capacidad. Y ofrece dos niveles de velocidad regulable, además de una función turbo. Puede llegar hasta una velocidad de 26.000 rpm.

Batidora Russel Hobbs Desire a la venta en Lidl y en Amazon

Para batir los ingredientes, esta batidora a la venta en Lild usa cuchillas de acero inoxidable de alta calidad. Estas son extraíbles para facilitar su limpieza.

Batidora Russel Hobbs Desire a la venta en Lidl y en Amazon

Por otro lado, cuenta con pies antideslizantes para evitar accidentes, así como para evitar que se rallen los muebles. Mientras que sus medidas de 20,4 x 19,5 x 42,6 cm y su peso de 3,65 kg facilitarán su transporte o almacenamiento.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos