Lidl trae a España una zapatillas ‘low cost’ con efecto memoria

El paso del tiempo ha ido desmitificando muchos de los detalles que nos han mostrado las películas en las que se representan supuestos futuros. Por ejemplo, muchas de las cosas que aparecen en las cintas de la saga ‘Regreso al futuro’ no se han hecho realidad.

Al margen de si se podrá o no viajar en el tiempo algún día, los coches no vuelan, no existen los aeropatines y las cazadoras tampoco se secan automáticamente en unos segundos. Y así un sinfín de detalles que Robert Zemeckis pensó que podrían darse en nuestros días.

No obstante, sí hay algunos inventos que han acabado apareciendo con el tiempo. Y en la cadena de supermercados Lidl puedes encontrar un producto inspirado en uno de esos artilugios del futuro. O del presente.

Lidl tiene unas zapatillas con efecto memoria

¿Recuerdas cuando Marti McFly se pone unas zapatillas que se ajustan a los pies? Pues bien, en Lidl encontrarás unas zapatillas deportivas que cuentan con un elemento que ofrece un efecto memoria para garantizar tu comodidad en el día a día.

Zapatillas deportivas para mujer con efecto memoria de Lidl

En realidad la memoria no la tienen las zapatillas en sí, sino las plantillas. Según reza la web de Lidl, cuentan con una “espuma con efecto memoria” que “se adapta al pie de forma óptima y proporciona una agradable sensación de comodidad”.

Ya disponibles en la web y a partir del 27 de mayo en tiendas físicas

Estas zapatilla deportivas son para mujer y las fabrica Crivit, una de las proveedoras habituales de Lidl en productos relacionados con el deporte. Y cuentan con más bondades que te contamos a continuación.

Por un lado, cuentan con un forro de tela en su interior para aumentar su comodidad. Además, cuentan con una suela ligera de phylon y TPR.

Zapatillas deportivas para mujer con efecto memoria de Lidl

Por otro lado, estas zapatillas de Lidl con efecto memoria están disponibles en colores azul y blanco. Y las puedes encontrar en tallas que van de la 37 a la 41.

Y si todo ello todavía no te convence, quizás lo haga su precio. Porque cada par de este calzado cuesta 14,99 euros. Y para comprarlas tienes dos opciones: pedir que te las lleven a casa a través de la web de Lidl o acudir a partir de este jueves 27 de mayo a cualquier tienda física de la multinacional.