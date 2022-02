¿Llueve y no puedes colgar la ropa? Con este invento a la venta en Lidl podrás tender la ropa en tu radiador

Hacer la colada y tender la ropa es algo imperdonable sea la época del año que sea. La cuestión es que no podemos depender del tiempo para hacer la colada o no, y muchas veces necesitamos colgar todo a pesar de que llueva… Naturalmente, no tendrá sentido tender la ropa cuando llueve. Por ello, una idea genial es lo que venden en Lidl, de una de las marcas más famosas de limpieza del mercado para esos días más lluvioso.

A pesar de que existan los tendederos de patas para meterlos en el salón, la humedad seguirá estando ahí y en algunos casos incluso se formará un charco de agua. Por ello, de la mano de Vileda, de la que conocemos productos de limpieza y para fregar, trae un tendedero para radiador que es lo de más útil para los días en los que el tiempo no nos deje tender la ropa cómodamente.

Seca la ropa dentro de tu casa mucho más fácilmente los días que llueve

Válido para prendas de ropa pequeñas, es un tendedero habitual con dos asas ignífugas para que lo puedas poner sobre el radiador y que el calor que desprende haga el resto del trabajo. Tiene un espacio de tendido de 3 m, ideal para ropa pequeña. Los brazos son ajustables para adaptarse a diferentes tamaños de soporte.

Seca la ropa dentro de tu casa mucho más fácilmente los días que llueve

Además, puedes usarlo para secas prendas lavadas a mano o demasiado delicados que necesitas que se sequen más rápidos en el radiador. Lo mejor de todo es que, cuando termines, podrás plegarlo y almacenarlo fácilmente ya que es muy compacto y sencillo de guardar. Los brazos están fabricados en resina con tecnología de nitrógeno, para resistir peso y calor. Solo pesa 430 gramos.

En Lidl podemos adquirir este tendedero para radiador de Vileda por 6.99 euros. En Lidl tenemos la posibilidad de comprarlo a través de la web o bien recoger el producto en las tiendas físicas del supermercado alemán.

Seca la ropa dentro de tu casa mucho más fácilmente los días que llueve

Seguro que también te interesará del catálogo de Lidl…