El look de Navidad de Rocío Osorno con el que dejar atrás el total black es de Mango

Tolón, tolón… Comienzan oficialmente las fiestas de Navidad. Aunque es probable que ya hayas cenado con amigos o con la empresa en las últimas semanas, sabes exactamente qué significan estos eventos en los que predominan los reencuentros, la magia, los regalos, y lo más importante, qué es lo que más preocupa a las que somos bastante coquetas: ¿qué me pongo?

Seamos realistas, seguro que hay algunos vestidos de noche en tu armario que solo has usado una vez y que puedes volver a usar, pero tu deseo de usar un nuevo outfit te lleva a comprar uno nuevo. Si es así, entonces deberías echar un vistazo al último mini vestido de Rocío Osorno. Es una auténtica inversión para lucir las próximas navidades e incluso todo el año ya que se aleja de las míticas y adoradas lentejuelas navideñas y los brilli brilli.

La influencer sevillana lleva ya varias semanas dándonos ideas de looks de Navidad, y esta vez no ha sido menos. Este vestido es de Mango y aún quedan todas las tallas disponibles.

Vestido Mango

Se trata de un vestido de corte mini en color magenta, un color alegre, sofisticado y que nos encanta porque es válido en cualquier estación del año. Cuenta con unas mangas abullonadas y un escote corazón del que se puede apreciar que sale desde el vértice unos tirantes joyas que terminan en la espalda, un detalle sencillo de lo mas especial.

Pero como si estas prendas no fueran suficientes, la influencer eligió los complementos más llamativos para darle vida al look y levantarlo en una propuesta ganadora que no pasará desapercibida en tus próximas fiestas navideñas. Se trata de unos pendientes largos de plata con pedrería, que combinan con un bolso de asa corta, decorado con pedrería plateada, y unos guantes de gala negros.

Puedes hacerte con el vestido en la página web de Mango o en tienda física por tan solo 79,99 euros, además yo no me lo pensaría mucho ya que prenda que se pone Rocío Osorno, prenda que arrasa y aún quedan todas las tallas disponibles, de la XS a la L.