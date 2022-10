Cuatro looks de Mango que propone la influencer Rocío Camacho para ir a la oficina

Elegir el look para ir a trabajar puede ser muy divertido si no te faltan las ideas. Además de ir impecable, seguro que quieres derrochar estilo siguiendo las tendencias que predominan en esta nueva temporada. Sabemos que no pueden faltar las prendas tipo sastre, los vestidos de punto, faldas midi y blazers, pero siempre llevadas con ese toque de solo consiguen las que más saben de moda, y queremos que seas una de ellas. Toma nota , porque estos outfits son perfectos para ir a la oficina en otoño y derrochar elegancia por los cuatro costados.

Al parecer, cada vez son más las famosas que deciden vestir con prendas low-cost y maravillarnos con sus estilismos. Ahora es la influencer Rocío Camacho quién ha decidido vestirse con cuatro looks de Mango diferentes para lucir fabulosa en un día de oficina.

Leer más: Así es el original pantalón vaquero de Stradivarius que está triunfando por menos de 30 euros

Look para ‘tomar más café que buenas decisiones’

El look business woman lleva a un infinito de posibilidades. En este caso, Rocío Camacho formó su look para un día de oficina con un chaleco ajustado (39,99 euros), unos pantalones rectos (49,99 euros) y un blazer de líneas rectas (79,99 euros).

Se trata de un conjunto de traje gris de tres piezas formado por una americana de doble botonadura y tres bolsillos delanteros, un chaleco de traje de lana con botones delanteros y un pantalón de pinzas ideal para lucirlo con sandalias de tacón alto, como lo hace la influencer en esta ocasión.

Look para ‘pedir un aumento de sueldo’

El vestido de punto ajustado de día es el look más básico que te puedes imaginar pero sumamente elegante. Sí, estamos ante una prenda sencilla pero necesaria en nuestro armario, ya que es fácil de combinar y eso nos ofrece multitud de combinaciones y outfits.

Se trata de un vestido de punto medio con tejido de punto canalé y elástico, su diseño es midi y queda entallado, gracias a su apertura lateral nos resultará muy cómodo para pasar la jornada laboral completa. Puedes conseguirlo en la página web de Mango por tan solo 39,99 euros.

Look para ‘llegar tarde a una reunión’

Llevar un vestido con estampado animal no es una tarea sencilla. Y es que hay una línea -muy, muy fina- que separa el llevar una prenda con este estampado conseguir un look ideal o ponerte un animal print y caer en el chonismo total. En el lado bueno de esta línea está la periodista Rocío Camacho. La influencer nos propone este outfit para entrar con fuerza cuando llegas tarde a una reunión.

Se trata del modelo Vestido Fluido Animal Print, de Mango, que puede comprarse en la tienda online. Una prenda de punto estampado con escote en pico con cierre de lazo, cinturilla elástica, falda con un diseño evasé y detalle de volantes. El modelo cuesta 49,99 euros, combínalo con unas botas mosqueteras de caña media y arrasa en la oficina.

Look para ‘debatir más sobre tu serie que sobre tu trabajo’

Se trata de un vestido de punto grueso con cuello subido y adornado con punto trenzado, detalles que aportan un toque muy especial a una prenda a priori sencilla. La influencer solo ha necesitado añadir una blazer negra, una gorra y unas botas altas animal print para construir un auténtico lookazo de otoño.