Los looks de festival más económicos están en Mango, Zara y Stradivarius

Con la llegada del verano los festivales y conciertos al aire libre son un planazo que no nos puede gustar más, y es que hay prendas que aunque tengan muchas más posibilidades son perfectas para ir a un festival.

Una prenda que no puede faltar en tus looks festivaleros es un top de flecos y en Zara tienen uno ideal un top de punto calado con escote pico y tirantes finos y con el bajo acabado con flecos. Una idea super top para un festival pero también para el día a día, esta hecho de 100% algodón y su precio es de 39.95 euros.

Si eres de las que ni en un festival le gusta perder ni un ápice de glamour y no te gusta llevar riñonera tenemos el bolso más festivalero, es ideal por muchas cosas pero sobre todo porque es pequeñito y en él te cabe lo justo y necesario. Así podrás disfrutar de tu festival sin ir cargando con un bolso que muchas veces es un incordio. Este bolso perfecto para un festival es en realidad un porta móvil de serraje con detalle de flecos en el cuerpo, tiene el interior forrado, una asa función bandolera ajustable y cierre metálico. Es también de Zara y su precio es de 35.95 euros.

Los accesorios son claves para dar ese toque a nuestro look en Mango lo saben y su nueva colección de collares para este verano no puede ser más chula. En este caso la pieza que nos ha encantado es un collar de Mango de abalorios de madera, abalorios de cristal y abalorios de resina. Tiene un estampado étnico y un diseño multicolor muy favorecedor. Tiene cierre de gancho, pero lo mejor de esta pieza de estilo boho es el toque que deja a un look. Su precio es de 15.99 euros.

Finalmente y como prenda esencial de un festival son unos vaqueros que tengan un toque más especial en Stradivarius hemos encontrado un short de tiro alto con cinco bolsillos. Tiene cierre frontal con cremallera y botón metálico. Y el bajo sin costura, está disponible en varios colores. Su precio es de 22.99 euros.

Lo mejor para un festival es ir cómoda y con un toque chic a base de básicos como estos que te hemos propuesto