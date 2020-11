Los 10 mejores smartphones 5G en Amazon para el Black Friday

24 de noviembre de 2020 (09:54 CET)

Por fin. Este viernes 27 de noviembre se celebra el Black Friday. Una fecha que esperan con ansias muchos consumidores, y es que en ocasiones e pueden encontrar oportunidades únicas. Sobre todo en la sección de tecnología, y más concretamente en los smartphones.

Amazon, por su parte, es una de las páginas web de venta on line más populares. Y no hay año en el que no asista a la cita. De hecho, Amazon lleva semanas adelantando algunas ofertas. Aunque es esta semana en la que aparecerán las mejores.

Amazon te ayuda a pasarte al 5G con las mejores ofertas en smartphones

Sobre todo en lo que respecta a celulares compatibles con redes 5G, pues es una muy buena oportunidad para cambiar de teléfono móvil y ponerse al día con un dispositivo de última generación, pues las compañías telefónicas más potentes ya han puesto en marcha la nueva red de comunicaciones. La última en hacerlo ha sido Telefónica, que anunció que a final de año el 5G llegará al 75% del territorio español.

Puede que ya estés pensando en echar mano a un teléfono nuevo. Y que sepas cuál es el modelo que deseas. No obstante, por si todavía no lo tienes claro, a continuación te listamos los 10 modelos que serán un éxito asegurado en el próximo Black Friday.

El top 10 de los mejores smartphones 5G de Amazon

Xiaomi Mi 10 – 615 €