Los AirPods Pro de Apple están a precio mínimo histórico en Amazon: más de 100 euros de descuento

Los AirPods Pro se han convertido en uno de los productos más vendidos de Apple. Con la vuelta al trabajo y al colegio, así como el recuperar el ejercicio físico hace que se usen con mayor asiduidad, pensemos en comprarnos unos si todavía no los tenemos o renovarnos los antiguos. Aunque hay muchas marcas que intentan imitarlos a un precio ‘low cost’, los auriculares de la marca de Cupertino son los más potentes del mercado.

Los AirPods Pro, a un precio mínimo histórico

Si a veces no has dado el paso de comprarlos porque los has visto demasiado excesivos en cuanto al precio se refiere, Amazon te da una oportunidad de oro para que te los compres mucho más baratos: los ha rebajado a su precio mínimo histórico y ahora puedes comprarlos por 175 euros.

Esto supone un descuento del 37% (ahorras 104 euros) los sitúa por primera vez desde en menos de 200 euros. Su precio original es de 279 euros, pero ahora puedes encontrarlos por 175 euros con un descuento del 37% (ahorras 104 euros).

Los AirPods Pro de Apple se encuentran muy bien valorados, también en Amazon. Estos auriculares reciben la distinción de Amazon de producto de calidad.

Son los más vendidos por algunas de sus potentes características. Tiene la opción de cancelación de ruido para que nada te moleste a la hora de escuchar una canción o atender una llamada. Modo de sonido ambiente para que tampoco desconectes del mundo exterior, en la calle siempre con los ojos puestos.

¿Por qué elegir unos AirPods Pro?

Son muy cómodo gracias a su diseño y sus almohadillas cónicas de silicona suave en tres tamaños que se ajustan a tu medida. Puedes llevarlos tranquilamente para practicar deporte, ya que son resistentes al agua y al sudor.

La música se ajusta a la forma de tu oído con su función de ecualización adaptativa. Si quieres configurarlos con tus otros dispositivos Apple es muy sencillo. Puedes acceder a Siri con solo decir “oye, Siri”. Cárgalos en su estuche de carga y disfruta de 24 horas de autonomía.

“Muy buena experiencia y sensación”, comenta uno de sus clientes. Los AirPods Pro de Apple son los auriculares más potentes del mercado y los más vendidos. Aprovecha esta oportunidad de Amazon. Nunca se han encontrado tan baratos.

