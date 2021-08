No todo vale con ducharse cada día. Hay algunas partes de nuestro cuerpo que debemos cuidar y no lo hacemos con regularidad. El otro día os hablábamos del caso de los dientes. Es muy importante lavárselos tres veces al día, una vez después de cada comida, y cepillárselos un par de minutos, pero con eso no es suficiente. Después hay que pasarse el hilo dental para acabar con cualquier resto de comida con la que el cepillado es imposible, y por último aclararse la boca.

Ahora nos toca informarte de la importancia de mantener limpios tus oídos. La limpieza de éstos es mejor dejarla en manos de especialistas, no obstante si es algo superficial y sencillo lo podemos hacer nosotros mismos, como por ejemplo eliminar la cera sobrante de los oídos.

Los bastoncillos de Alcampo están a precio ‘low cost’

Es cierto que muchos médicos no recomiendan el uso de bastoncillos de algodón para los oídos, pero seguro que tú también tienes algún paquete disponible en casa.

Alcampo los tiene en sus estanterías y ahora puedes adquirir el paquete por solo un euro. Son de algodón suaves y flexibles. Lo recomiendan para la higiene de los oídos. Vienen 200 unidades.

Realmente los bastoncillos se encuentran en cualquier botiquín de casa, sin embargo están más indicados para curar pequeñas heridas que para quitar la cera de los oídos. Se pone en la punta unas gotas de alcohol, agua oxigenada o mercromina y se dan unos suaves toquecitos en la herida.