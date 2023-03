Los lunares vuelven a inundar las firmas de moda, en Mango hemos encontrado una prenda muy especial

Tenemos que admitir que los monos nos provocan sentimientos encontrados. Por un lado, nos parecen ideales para cualquier evento, por otro lado, son poco prácticos para nosotras dependiendo de lo que se trate. Sin embargo, si a este outfit le añadimos un irresistible estampado de lunares, nos olvidaremos de todos los inconvenientes y se convertirá en la prenda que te salvará de bodas, bautizos y comuniones.

Tanto si tienes más bodas esta primavera que el cura, empiezas con las comuniones de tus sobrinos o bautizan a uno de tus retoños, debes saber que hay un mono con lunares en Mango, que es un sueño hecho realidad para tus próximas BBC.

Cuando decimos eso de que es un sueño hecho realidad, lo hacemos con convicción. Aunque al principio comentábamos lo incómodo que puede llegar a ser un mono, dependiendo de lo que sea (principalmente para ir al baño), con este tipo de estampados con lunares nos olvidamos de todos los inconvenientes que nos pueden traer los monos.

Leer más: La falda larga estilo hippie de Lidl que confundirás con una de Mango

Mono asimétrico lunares Mango

Es un mono amplio y largo, con un corte palazzo que siempre estiliza, dejándolo caer y dando al look un aire más sofisticado. Se trata del mono asimétrico de Mango, que es una de las tendencias top de invitadas, que siempre es un buen punto de partida, pero añade mangas abullonadas y un cinturón que acentúa la cintura sin contraste. Para ser sincera, este mono de Mango es una muy buena opción para una invitada que quiera gastar poco e ir bien vestida.

Ya nos lo podemos imaginar en los looks de comunión y bautizo para mamás, con complementos en contraste de colores o en tonos neutros más sobrios, y en pies, sandalias, stilettos, lo que prefieras y según la temperatura. Si se trata de un look para una boda, puedes agregar un tocado o un sombrero, lo cual está permitido siempre y cuando uses pantalones.

Ideas, tantos colores y tamaños de complementos que tengas en mente, desde morado, rojo, fucsia, verde, naranja y cualquier otro que quieras destacar en los lunares blancos y negros de este fabuloso mono que ha llegado a Mango por 59,99 euros.