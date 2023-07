Maisons du Monde apuesta por la elegancia de la mano del espejo más selecto de su catálogo

Dentro de las casi infinitas opciones con las que contamos a la hora de decorar nuestro hogar, existen algunas que cuentan con más fama que otras. También es cierto que el mundo de la decoración es también uno muy sujeto a las tendencias de un momento concreto, sin embargo, existen algunos clásicos imperecederos.

No obstante, uno de los grandes olvidados a la hora de decorar un hogar, por norma general, suelen ser los espejos. No es que no se utilicen, pero las ventajas que brindan a cualquier tipo de decoración no son directamente proporcionales a su presencia en los hogares alrededor de todo el mundo. Pero en Maisons du Monde están dispuestos a acabar con ello.

Maisons du Monde y el espejo que brinda ese toque de clase a tu hogar

Dentro de las muchas ventajas que ofrece un espejo, cabe destacar la sensación de amplitud que tiene capacidad de generar en cualquier estancia de nuestro hogar. Pero, si además cuenta con un diseño y una forma elegante, obtenemos como resultado el espejo arqueado de rafia de la colección FIGARIA, que se ha convertido en un indispensable dentro de la cadena francesa, y que encaja a la perfección con otros complementos como el asiento ‘chic’ de la cadena francesa.

El espejo arqueado de rafia de la colección FIGARIA. Foto: Maisons du Monde.

El primer motivo que lo hace destacar, como es evidente, es el marco de rafia que actualmente ocupa un puesto primordial dentro de las últimas tendencias del mundo de la decoración. Por otra parte, sus medidas de 120x81x11 centímetros también lo convierten en el elemento perfecto para dar un aire distinto a cualquier estancia de tu hogar de una forma sumamente efectivo.

Si a esto le sumamos la forma arqueada de la que dispone, obtenemos como resultado un espejo que encaja a la perfección en todas y cada una de las estancias de nuestro hogar, desde el salón para ofrecer la ya mencionada sensación de amplitud, hasta la entrada del hogar, siendo perfecto para echar un último vistazo a nuestro outfit antes de salir de casa.

Un espejo con el que en Maisons du Monde, una vez más, demuestran no tener ningún tipo de miedo a la innovación en ningún ámbito, obteniendo como resultado un sinfín de recursos para dar un aire distintivo a cualquier hogar del mundo. Y en el caso de este espejo, lo encontraréis en la web de la cadena francesa por un precio de 239 euros.