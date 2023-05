Maisons du Monde se suma a la corriente del teletrabajo con su escritorio más adaptable

La implementación del teletrabajo, que se popularizó en todo el mundo tras el confinamiento provocado por la pandemia, ha traído a nuestras vidas una larga lista de ventajas, entre las cuales destaca, por encima de todo, la gran comodidad que brinda en algunos casos específicos a la hora de desempeñar nuestras obligaciones laborales.

Sin embargo, actuando como la otra cara de la misma moneda, este teletrabajo también nos exige tener un espacio de trabajo adaptable en nuestro propio hogar, a modo de oficina, para realizarlo de forma efectiva. Por ello, independientemente del espacio del que dispongamos, en Maisons du Monde se han puesto manos a la obra para hacérnoslo más fácil.

Maisons du Monde apuesta por la ergonomía en tu hogar

A grandes rasgos, y si no queremos complicarnos la vida en exceso, sería más que suficiente contar con un escritorio en el cual desarrollar nuestra tarea. No obstante, en casos en los que las estancias cuentan con un espacio reducido, esto puede resultar complicado. Un gran problema al que desde Maisons du Monde ofrecen una gran solución, que no es otra que el escritorio esquinero Artic.

El escritorio esquinero Artic, disponible en Maisons du Monde.

Se trata de un complemento decorativo que encuentra su principal virtud en su capacidad de adaptarse a cualquier rincón de nuestro hogar, creando un espacio de trabajo en un lugar que parecía aparentemente difícil de aprovechar. Y de la mano de su diseño minimalista, este escritorio nos brinda un espacio optimizado y sumamente ergonómico para aprovechar al máximo el espacio en nuestro hogar.

Sin embargo, como suele ser habitual en los productos de la cadena francesa, va mucho más allá de su funcionalidad. Y es que este escritorio apuesta por un elegante estilo vintage, de la mano de un color blanco que se adapta a cualquier estancia y sigue las tendencias nórdicas, a lo que se suma el aspecto moderno caracterizado por las líneas finas que lo componen.

Un producto con el que la plataforma francesa ejemplifica una vez más el por qué detrás de su enorme éxito cosechado en los últimos meses en lo relativo al ámbito decorativo. Y en esta ocasión, lo hacen a través de un mueble que se adapta perfectamente a nuestras necesidades, y que podremos encontrar en la página web de Maisons du Monde por un precio de tan solo 149 euros.