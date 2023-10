Di adiós a los malos olores en tu baño con el colgador para el váter que arrasa en Mercadona

Dentro de todos los aspectos relativos al hogar, uno de los más relevantes es la limpieza, sobre todo a la hora de hacer de nuestro hogar un espacio agradable en el que vivir y, además, en el que nuestras visitas puedan sentirse totalmente a gusto. Algo que implica todo, desde la limpieza del suelo, las ventanas, los muebles…

Pero más allá de la limpieza superficial y de todo lo aparentemente visible, el olor también juega un papel fundamental a la hora de brindar a nuestra casa un aspecto más agradable. Y dentro de todas las zonas que pueden adquirir un peor olor, el baño es una de esas que debemos mantener más cuidadas. Algo de lo que en Mercadona son plenamente conscientes.

Mercadona y su última novedad para mantener tu baño perfectamente cuidado

Siendo una zona especialmente sensible en lo que respecta a los malos olores, todas las precauciones son pocas para lograr no solo que nuestro baño no huela mal, sino que podamos hacer de él una estancia con un olor agradable. Y dentro de las miles de opciones con las que nos topamos, el colgador de WC Floral maxigotas de Mercadona se postula como una gran opción.

El colgador de WC Floral maxigotas. Foto: Mercadona.

Lejos de los ambientadores genéricos, Mercadona, de la mano de su marca del hogar Bosque Verde, ha decidido apostar en su lugar por ubicarlo directamente en el interior de la taza del váter, evitando que los olores queden directamente impregnados sobre la cerámica de la taza, brindando en su lugar un agradable olor a flores que impregnará todo el baño.

Y su uso no puede ser más sencillo: bastará con ponerlo al borde de la propia taza, tratando de ubicarlo lo más cerca posible de la salida del agua de la cisterna, para que siempre que tiremos de la cadena su mecanismo se active y limpie la taza de una manera práctica y sencilla.

Un conjunto de que incluye dos unidades que tienen como único fin acabar de una vez por todas con los malos olores en el baño. Y en lugar de hacerlo con los clásicos ambientadores, en Mercadona apuestan por una solución mucho más efectiva y directa. Una solución que podéis encontrar en los lineales de vuestro Mercadona más cercano por un precio de tan solo 1,30 euros.