Mango eleva el look ejecutiva, lo seas o no, a otra dimensión con una apuesta en punto que usarás todo el año

Pocas son las piezas de Mango las que no tienen éxito. Y no solo eso. Se mantienen entre lo más vendido incluso cundo ya no son tendencia. Es entonces cuando Mango las manda a su sección de Outlet, rebajándoles el precio a la mínima expresión y convirtiéndolas en la mejor oportunidad para renovar nuestro armario.

Así, si estabas pensando en renovar su colección, una buena forma de hacerlo con modelitos top ventas a un precio de risa, una de las mejores formas de hacerlo es echando un vistazo a este catálogo de Mango. Y es que puedes encontrar joyas como el conjunto gris que ocupa las siguientes líneas. Una combinación que será perfecta para el invierno, pero que podrás sacar el resto del año, pues es una combinación perfecta para fondo de armario.

Mango tiene un conjunto para ejecutiva que sirve como comodín durante todo el año

En este conjunto de Mango predomina el color gris. Y consiste en un top y un pantalón de lo más cómodos y elegantes, que podemos completar con una americana de punto para hacer de él algo más sofisticado. En otras palabras, un pantalón, un top y una americana de punto que podrás conseguir por un precio que no llega a los 80 euros.

Conjunto de Mango

En cuanto al pantalón, este está elaborado en un tejido de poliéster reciclado suave y elástico, con cierto diseño flare, piernas acampanadas y punto de canalé. Y presenta un diseño de tiro alto y con la cintura elástica que marca perfil y estiliza la figura. Una prenda que tenía un precio de 30 euros, pero que ahora puede ser tuya por 11 €.

Completa el look por menos de 80 euros

El top, por su parte, está fabricado con el mismo tejido que el pantalón, luce tirantes anchos y un escote cuadrado. Es perfecto para combinar con el pantalón mencionado, pero quedará de maravilla con una falta de tiro alto o unos vaqueros. Y en cuanto a su precio, habitualmente costaba 16 euros, pero ahora te lo llevas por 11 euros.

Conjunto de Mango

Y completando el look tenemos una americana fabricada con poliéster y lana en trama. Cuenta con un estilo oversize, cuello de solapa, mangas largas y puños abotonados. También cuenta con dos prácticos bolsillos en la zona frontal y un elegante estampado de rayas gris oscuro. Y su precio actual es de 55 euros.