Mango tiene los 5 tops con un toque festivo que usarás todo el año por menos de 25 euros

Las fiestas navideñas han pasado este año sin muchas oportunidades para estrenar unos impresionantes “looks” de lentejuelas, gasas y terciopelos con el que acaparar todas las miradas. La irrupción de la variante Ómicron así como el aluvión de contagios por coronavirus en España, han dejado al margen muchas celebraciones.

Puede que tú, como otros muchos, no hayas podido ponerte el conjunto para festejar por todo lo alto el comienzo del año. Pero no te preocupes, a pesar de que Nochebuena y Nochevieja ya han pasado, no tienes por qué guardar ese modelito que te hubiera gustado estrenar, en el armario hasta el año que viene, hay mil ocasiones para volver a usarlos durante el año, en el que, por su puesto, esperemos que haya muchas cosas que celebrar.

Las navidades aún no han acabado y aún falta la llegada de sus Majestades de Oriente, pero Mango ya ha tomado la iniciativa de rebajar sus tops festivos de terciopelo y lentejuelas a unos precios irresistibles. Así que, no dejes pasar esta oportunidad y adquiere la pieza clave de tu look.

Top manga larga lentejuelas

Entre los tops que más están arrasando en Mango, se encuentra el de manga larga con lentejuelas. Ideal durante los meses de invierno. Además, lo puedes encontrar en verde paste o en plata por solo 22,99 euros.





Top blusa semitransparente

En la colección de fiestas también podemos encontrar la blusa con un tejido semitransparente y por el precio de 22,99 euros. Mango lo ofrece de color negro, lo que le da un toque elegante al mismo tiempo que atrevido.

Top blusa con escote asimétrico

Con un tejido ligero y con un escote asimétrico, Mango presenta uno de sus tops más originales que junto con su diseño estampado, le dará a la noche un toque de diversión y juventud, por un precio de 19,99 euros.

Top crop de lentejuelas

Lentejuelas. Muchas lentejuelas. Así presenta Mango su top crop que no dejará indiferente a nadie. Lo podrás encontrar por un precio de 19.99 euros en sus tiendas.

Top blusa de hombreras satinada

También están rebajadas las blusas de hombreras satinada por tan solo 19,99 euros. La podrás encontrar tanto de color verde como de color lila.





Top camiseta de punto lúrex

Por último, no puedes dejar pasar la oportunidad de adquirir la camiseta de punto lúrex que rebaja a Mango a tan solo 19,99 euros. Sin duda, es todo un acierto.