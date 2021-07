Mango está de enhorabuena. Y es que, como seguramente bien ya saben en la firma española, son muchas las famosas de España que ya se han apuntado a una de las modas potenciadas precisamente por ellos: el vestido de punto para ir a la playa/piscina.

Un vestido que, si ya eran muchas las que lo tenían ‘calado’, el hecho de que una de las influencers más top de nuestro país, María Pombo, lo haya publicitado en su cuenta de Instagram ha provocado que sus ventas se disparen.

El vestido de Mango

“Este chaleco precioso que no me pienso quitar es de Mango”, apunta María en una publicación que cuenta ya con más de 100.000 likes en apenas un día y que ha provocado comentarios cómo el de la mismísima Carmen Lomana, que resume su opinión con un escueto pero certero “ideal”.

No le falta razón a Lomana, y más teniendo en cuenta que, si bien es cierto que María ha optado por hacer de este vestido un look playero o piscinero, también este Vestido punto calado de Mango puede ser un look para el día a día tan casual como elegante.

vestido Mango

Su precio, como bien vemos en la web de la firma española, es de tan sólo 29,99 euros. Un precio muy apetecible teniendo en cuenta la variedad de usos que se le pueden dar a esta prenda.

Vestido Mango

A continuación podemos ver las características de este modelo tal y como aparecen en la web de Mango: