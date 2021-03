Mango versiona el vestido camisero icónico de Dolce & Gabbana

La firma de moda de alta costura Dolce & Gabbana ha sido una de las que más fuerte ha apostado por los vestidos camiseros. La marca es de las primeras que lanzó al mercado este tipo de prenda. Y los modelitos de la firma siempre han sido de los más vendidos de la marca. Tanto por su diseño como por su precio. Y es que teniendo en cuenta los altos precios con los que cuentan muchas de las colecciones de Dolce & Gabbana, 440 euros no es ninguna barbaridad. El que no se consuela es porque no quiere.

No obstante, en Mango puedes hacerte con un vestido camisero inspirado en el que actualmente comercializa Dolce & Gabanna, peroque te costará mucho menos. Por solo 39,99 euros es tuyo.

Así es el vestido camisero de Dolce & Gabbana

Respecto al vestido camisero de Dolce & Gabbana, hablamos de una pieza de color blanco ideal para conseguir looks de lo más elegantes. Está fabricado en algodón al 100% y su diseño se caracteriza por el frente y los puños abotonado, y por los hombros caídos.

Vestido camisero de Dolce & Gabbana

Logra un estilo oversize que si quieres evitar deberás adquirir una talla menor. El largo de la apertura es de 53 cm. Es de manga larga y luce cuello camisero. Y está disponible en tallas que van de la XXS (32) hasta la XXL (44).

Y así es la versión de Mango

Por su parte, la pieza de Mango lleva por nombre ‘Vestido camisero popelín’, y luce un diseño de lo más atractivo. A diferencia del vestido de Dolce & Gabbana, el de Mango es de color azul cielo con rayas marrones finas verticales. Pero sí se cierra con botones en la parte delantera. Y como el de Dolce & Gabbana, a todo ello añade un diseño acampanado, mangas largas y cuello camisero.

Vestido camisero de Mango

Está fabricado con algodón en un 100% , mientras que el forro del bolsillo es de 80% poliéster y 20% algodón.