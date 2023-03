Vuelve a Mango el vestido cut out que logró agotar la Reina Letizia ahora por poco más de 15 euros

Si hay algo que marca en gran medida las tendencias actuales, eso son las redes sociales. Las influencers se han convertido en uno de nuestros referentes más fuertes en cuando a moda y no es para menos. Consiguen miles de visitas en sus publicaciones y tienen muchísimo estilo con prendas de tiendas convencionales como Mango.

Sin embargo, no son solo las influencers las que consiguen marcar tendencia, y es que son muchas las figuras públicas como celebrities, actrices o cantantes que nos sorprenden con looks de lo más glamurosos y que conseguimos fichar en las tiendas de ropa más conocidas, ¡y no tardan en agotarse!

Leer más: Los mejores vestidos largos de Mango con los que triunfar como invitada esta primavera

El vestido cut out que vuelve con fuerza a Mango

No es de extrañar que algunas de las cadenas convencionales de ropa apuesten por volver a lanzar esas prendas que consiguieron tanta repercusión en su momento y que saben que son toda una apuesta segura. Una de estas figuras públicas que más de una vez ha sido referente en moda es la propia Reina Letizia y este vestido de Mango es un ejemplo de ello.

Se trata de un elegante vestido de tejido fluido con el que ya podemos vernos en los diferentes eventos y ceremonias de primavera. Es una opción ideal para invitadas y además sienta genial. Está disponible tanto en color liso negro como con estampado floral para que elijas la opción que mejor vaya con tu estilo

Tiene un diseño recto y largo con cuello redondo y sin mangas. Uno de los detalles que más consiguen llamar la atención de esta prenda, es su diseño cut-out en los laterales, de forma que consiguen afinar tu cintura y estilizar tu figura. Tiene además detalles fruncidos y cuenta con un cierre de lazo en la parte posterior.

Si en su día ya te llamó la atención este vestido, pero tardó demasiado poco en agotarse, esta es la oportunidad de oro para volverte a plantear añadirlo a tu fondo de armario. Está disponible en las últimas tallas y estamos seguros de que no tardará en agotar existencias. Podrás encontrarlo en la página web de Mango Outlet con un 60% de descuento, a un precio final de tan solo 15,99 euros.