Consigue la manicura más terrorífica de Laura Matamoros con estos productos de Amazon

Se acerca la noche más terrorífica del año y hay tantas formas de celebrarla que se nos acumulan las ideas. Una fiesta por todo lo alto con amigos, en pareja, leyendo libros de terror, temblando con las películas más terroríficas… Lo cierto es que no importa qué plan decidas hacer, lo importante es que te mimetices con la temática de Halloween. Y no, no hace falta que te disfraces si no te gusta hacerlo. Te proponemos hacerte el maquillaje más especial del año o, si lo prefieres, hacer como Laura Matamoros y pedir una manicura algo más original.

Si te gusta llevar las uñas sencillas pero también adoras Halloween y tienes el corazón dividido, la influencer da en el clavo: apuesta por unas elegantes uñas negras con algún que otro dibujo de un gatito del mismo color en uñas alternas. El resultado se mantiene en los códigos minimalistas que tanto se llevan y, al mismo tiempo, cuenta con ese toque de nail art tan original como sutil y muy propio para la noche del 31 de octubre.

Hay pocas cosas que nos inspiren más que las manicuras de nuestras celebrities favoritas. En esta ocasión, la ƒa ¡atenta!

Esmalte negro Amazon

Como ves, Laura luce una manicura con esmalte negro. Sin embargo, el anular y el pulgar son diferentes y lucen dicho color con forma de gatito. Cosa que tú misma puedes conseguir en Amazon de la forma más sencilla con este esmalte de uñas negro. Se trata de un pinta uñas de la marca de Rimmel London con una fórmula de secado rápido en menos de 60 segundos, además gracias a su pigmento de alto brillo y antidesgaste puede llegar a durar hasta 10 días. Por tan solo 6,99 euros la botella de 8 ml.

Set de pinceles para uñas Amazon

Necesitarás este set de pinceles finos y precisos con los que trazar la forma del animal, así como sus ojos. Este pack de 5 pinceles incluye tamaños diferentes: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 20 mm, perfectos para pintar. El cabezal de cepillo ultrafino logra todos los detalles y las líneas finas que son necesarias para el diseño de uñas. Por tan solo 7,59 euros puede ser tuyo en Amazon.

Top coat Amazon

Para terminar lo ideal es aplicar una capa de top coat para que tu manicura de Halloween se mantenga intacta toda la noche (y unos cuantos días más). Por eso te recomendamos este de Amazon por tan solo 8,99 euros, una capa base de OPI que proporciona ese acabado perfecto de salón que todos queremos.