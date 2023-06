Massimo Dutti revoluciona la moda de invitadas con este vestido crochet que no deja de venderse

La primavera es una de esas épocas en las que suelen surgir más eventos y ceremonias, la llegada del buen tiempo trae consigo esas ganas de celebrar y reunirse con nuestros seres queridos y es por ello que es en estas fechas cuando se suelen fijar bodas, comuniones u otros eventos importantes. Massimo Dutti tiene la opción ideal para invitadas si aún no tienes claro qué ponerte.

Cuando nos invitan a alguno de estos eventos siempre surge esa duda de qué nos vamos a poner. Si no cuentas con un amplio fondo de armario, es posible que sea necesario ir de compras y no siempre damos con lo que estamos buscando. No es necesario recurrir a grandes marcas ni gastar demasiado dinero, muchas cadenas convencionales cuentan con auténticas joyas que merece la pena tener en cuenta.

El vestido crochet largo de Massimo Dutti perfecto para invitadas a bodas o comuniones

Como bien hemos dicho, dar con el outfit perfecto para la ocasión no es nada sencillo. Muchas veces tenemos una idea en la cabeza y no conseguimos encontrar nada que la corresponda. Es por ello que lo mejor es ir con la mente abierta a nuevas propuestas y estamos seguros de que esta opción de Massimo Dutti conseguirá sorprenderte.

Si buscabas algo cómodo y elegante, este vestido puede ser la opción perfecta para ti. Está hecho en crochet, un tipo de tejido que se ha convertido en toda una tendencia esta temporada. Ha sido confeccionado con un tejido de algodón, lino y lyocell, una combinación ligera y agradable al tacto ideal para esta época del año.

Cuenta con un bonito escote en forma de pico tanto en la parte delantera de la prenda como en la zona de la espalda. El cierre es mediante cremallera y se encuentra en uno de los laterales, de forma que se ajusta perfectamente a tu cuerpo con una forma de lo más favorecedora.

No tiene mangas y cuenta con un cómodo forro interior de algodón para ofrecerte el máximo confort. Está disponible tanto en un tono blanco crudo como en negro, para que puedas escoger el que mejor se adecúe a tu estilo. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Massimo Dutti o en su página web a un precio de 99,95 euros.