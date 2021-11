Massimo Dutti lleva el zapato tendencia (y con un toque masculino) a otro nivel

Ya hemos aprendido que no debemos descuidar los complementos. Son los encargados de darle el broche de oro a nuestros atuendos. Las principales marcas ‘low cost’ tienen una amplia colección de bolsos y zapatos. Y este otoño, Massimo Dutti es quién acierta de pleno con sus mocasines. Este calzado es algo especial ya que no gusta a todo el mundo.

Podríamos decir que estamos ante una historia de amor que no empieza con buen pie, pero siempre acaba con final feliz. Alguna vez te los has llevado aunque no te gustaban y ahora son un imprescindible de tu armario. Cuando sepas que son tendencia, ya no los dejarás escapar.

Los mocasines son sinónimo de elegancia. Eran unos zapatos muy típicos en la clase alta. Los relacionamos con los zapatos que llevaban niños y niñas en las escuelas de élite con sus uniformes reglamentarios.

Los mocasines se han adaptado a las modas actuales y han dejado de ser aquel clásico brillante con lazada. Incluso, eran muy típicos en los hombres con traje, sin embargo, ha dado el salto a las mujeres, y ya casi ellas los usan más que ellos.

Massimo Dutti da un giro de 180 grados a los mocasines

Los mocasines se han adaptado a las tendencias y ya no son tal y como los conocemos. De hecho, les hemos sabido sacar muchas posibilidades. Massimo Dutti ha sacado a la venta en su nueva colección un mocasín que combina dos tendencias. Por un lado, su piel con estampado de animal print. Y por otro lado, su suela en piso track, típica del estilo urbano. Destacamos su forro de piel y su hebilla metálica.

Un zapato corte masculino, pero con un toque mucho más moderno y atrevido. Ideal para la ciudad. Te sentirás muy cómoda y podrás combinarlos con tus ‘looks’ más atrevidos. Nada de atuendos sofisticados. Ahora son unos zapatos todoterrenos. Estos se encuentran a la venta solo en color negro, de la talla 35 a la 42, por 79,95 euros.

Actualmente están todas las tallas agotadas y hay lista de espera. Massimo Dutti regresará estos mocasines a sus estanterías, pero de momento hay que esperar.