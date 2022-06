Las mejores bragas menstruales del mercado

Seguro que has oído hablar de las bragas menstruales y no nos extraña porque son la mejor manera de pasar esos días del mes. Todo lo que te podemos decir de ella son ventajas como que son reutilizables y que no dañan el medio ambiente pero a lo mejor no tienes tan claro de cual escoger. Si todavía no sabes cual es la mejor para ti aquí tienes nuestras favoritas.

Puede que al principio este tipo de bragas menstruales fueran un poco de abuela pero eso ya no es así. La marca DIM Paris tiene varios modelos, entre muchos hemos seleccionado esta braga menstrual de algodón orgánico y lunares Índigo Flujo abundante Dim Protect. Es ideal gracias a su suave material de algodón orgánico que respeta tu piel. La combinación de tejidos innovadores, para estar fresca y seca todo el día, además, su forma de slip minimalista, discreta e invisible. Tiene una mezcla de Índigo y Beis. Su precio es de 19.99 euros y dura hasta 12 horas, sin pérdidas ni olores y es adecuado para flujos fuertes.

Otra buena opción es está de Etam, una línea de braguitas menstruales que juntan tecnología e innovación al servicio del diseño. Cada pieza está elaborada con tejidos absorbentes que son capaces de retener un flujo regular y ofrecerte protección. Estas braguitas también absorben humedades, son inodoras y aportan un efecto discreto bajo tu ropa. Tiene forro protector y motivos de encaje. Su precio es de 29 euros y ahora si te llevas 3 tienes 15 euros de descuento.

Este modelo es el más barato que hemos encontrado, Cocoro tiene unas bragas menstruales de corte clásico. Tiene una franja superior ancha de color turquesa brillante que atrae todas las miradas. Es cómoda con un aire deportivo desenfadado. Además ahora tiene un 60% de descuento y se quedan por solo 9.96 euros.

Unas opciones increíbles para adentrarte en el mundo de las bragas menstruales.