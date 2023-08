Los mejores chales de SHEIN para acompañar tu vestido de invitada si tienes boda en septiembre

Aunque la temporada de primavera-verano es una de las más populares a la hora de organizar eventos y ceremonias como pueden ser bodas o comuniones, hay quien espera al comienzo del otoño para buscar esta esperada fecha, y eso puede hacer que se trastoquen nuestros planes a la hora de encontrar el vestido de invitada perfecto. ¡Shein tiene una vez más la solución a tus problemas!

La conocida web de moda online ya conseguía encandilarnos con algunas de sus mejores propuestas, pensadas especialmente para damas de honor. Esta vez ha vuelto a convertirse en nuestra salvación, pero no en cuenta a vestidos o monos largos de invitada, sino con uno de los complementos más importantes en las bodas de otoño: un chal elegante para evitar el frío.

Chal estilo pañuelo

Una de las opciones más desengañadas para estas situaciones son los chales estilo pañuelo a modo de envoltura. Son de lo más versátiles y elegantes, y puedes darles uso incluso como fular para acompañar otros outfits más informales de cara a otoño. Un complemento que siempre merece la pena tener preparado en tu fondo de armario y que podrás encontrar en Shein en varios colores diferentes a un precio de 8 euros.

Chal estilo capa

Una de las propuestas más elegantes y que puede llegar a conjuntar prácticamente con cualquier tipo de vestido, es un bonito chal a modo de capa como esta propuesta de Shein. Cuenta con un pequeño broche en tono dorado y con tres perlas a modo de decoración, un detalle que le da un toque de lo más elegante a la prenda. Podrás encontrarlo tanto en negro como en rojo a un precio de 7,50 euros.

El chal estilo capa de Shein. Foto: Shein

Chal dorado con broche

Esta opción ha conseguido llamar nuestra atención, y no solo por su color dorado brillante, sino también porque es una de esas propuestas a las que estamos seguros de que darás bastante uso ¡Puede quedar genial incluso con tus looks de fiestas o eventos! Incorpora un pequeño broche para poder ajustarlo y que no tengas que preocuparte de que se te caiga todo el rato. Está disponible tanto en dorado como en plateado o en amarillo a un precio de 4 euros.

El chal dorado con broche de Shein. Foto: Shein

Tres propuestas de lo más elegantes que además podrás utilizar en otro tipo de situaciones en las que quieras ir arreglada. No abrigan demasiado, pero si te ayudaran a quitarte un poco el frío, ¡es ideal para esas bodas de finales de septiembre o principios de octubre! Podrás lucir tu mejor outfit sin preocuparte por la temperatura, ¡Shein ha vuelto a convertirse en la solución a nuestros problemas!