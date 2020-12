Mercadona desata la locura con una caja sorpresa de 3 euros

28 de diciembre de 2020 (12:05 CET)

Mercadona es una de las cadenas de supermercados que más apuesta por productos innovadores. Y sobre todo lo hace fechas como las actuales, marcadas por las fechas navideñas.

Por ejemplo, los que ya hemos repasado en Economía Digital. Productos como el turrón de chocolate blanco, el roscón de reyes vegano o el árbol de Navidad Cachet. Y así hasta nada menos que 90 novedades.

Un amplio catálogo del que te hablaremos de uno de sus productos a continuación. Un artículo que ha sido un éxito de ventas y que todavía puedes añadir a tu compra de última hora.

La caja sorpresa de Mercadona de 3 euros que desata la locura

Se trata de la caja sorpresa Senzza, una marca blanca de Mercadona, que cuesta 3 euros en la que vienen 16 bombones deliciosos. Unas piezas de chocolate con corazón de almendra. Un dulce que, además, no contienen gluten, lo que lo convierte en un capricho apto para celíacos.

“Gracias por hacerlo sin gluten para los celiacos", se puede leer en publicaciones como la que encontramos en el perfil "Novedades de Mercadona" que suele publicar post con los productos más vendidos.

Y no son los únicos comentarios que se pueden encontrar. "No los compréis, son adictivos y muy ricos" o "Lo más importante: no tienen aceite de palma", son solo algunas delas apreciaciones que se pueden leer.

Enorme surtido de dulces en Mercadona

Eso sí, si acudes a Mercadona a por una caja sorpresa ten cuidado. Puedes acabar con el carro lleno, teniendo en cuenta que la cadena de supermercados dispone de otros productos deliciosos como el surtido de bombones de fruta con chocolate (4,95 euros) o los bombones delicias de avellana de Hacendado (2,50 euros).

Sin olvidar el turrón de pistacho (1,75 euros) o el típico surtido de mantecados variados (3,95 euros), y sin olvidar productos como el turrón de chocolate Suchard (3,26 euros). ¿Te vas a resistir?